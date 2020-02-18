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Türkiye beşincisi Lüleburgaz’dan

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 18.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan briç sporcusu Serhat Paksoy’un da yer aldığı briç takımı, 192 takım arasından Türkiye beşincisi oldu.Türkiye Briç Federasyonu tarafından 8-15 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark’ta Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye beşincisi Lüleburgaz’dan

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan briç sporcusu Serhat Paksoy’un da yer aldığı briç takımı, 192 takım arasından Türkiye beşincisi oldu.
Türkiye Briç Federasyonu tarafından 8-15 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark’ta Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası düzenlendi. Çeşitli illerden 192 takımın yarıştığı şampiyonada Lüleburgaz’dan Serhat Paksoy’un da yer aldığı Ataköy/İstanbul takımı, turnuvayı 700 puanla tamamlayarak Türkiye beşincisi oldu.
Turnuvada Türkiye 5. olan Ataköy takımında Yusuf Salman, Yalçın Salman, Ali Bahadır, Kenan Erdoğan, Ender Aksüyek ve Serhat Paksoy yer aldı.

Türkiye beşincisi Lüleburgaz’dan

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