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Türkiye Bilardo Federasyonunun genel kurulu 24 Ekim'de yapılacak

07.10.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bilardo Federasyonunun genel kurulu 24 Ekim'de yapılacak

Türkiye Bilardo Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, 24 Ekim Pazar günü Ankara'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 25 Ekim Pazartesi günü yine aynı yerde yapılacak.

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