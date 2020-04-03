Türkiye Boks Federasyonu Balıkesir İl temsilciliğinden anlamlı destek kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası”na bir destek de Türkiye Boks Federasyonu’ndan geldi. Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in talimatıyla 81 ildeki federasyon temsilcilikleri tarafından yürütülecek olan kampanyaya Balıkesir İl Temsilciliği de katıldı.

Dünya’yı etkisi altına alana Koronavirüs salgının ülkemizi de etkisi altına alması sonucunda ülke genelinde vatandaşların hükümet tarafından yapılan “Evde Kal “ çağrılarına uyarak evlerinden dışarı çıkmaması nedeniyle ekonomik anlamda çarkların adeta durma noktasına geldiğini hatırlatan Eşref Uslu, içinde bulunduğumuz sürecin dayanışma günleri olduğunu vurguladı.

Boks Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uslu yaptığı açıklamada, “Bu amaçla, Türkiye Boks Federasyonu olarak Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç ve Başkan Vekilimiz Hasan Kartal’ın öncülüğünde 81 il genelinde başlatılan kampanyaya bizde Balıkesir İl Temsilciliği olarak tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı bu kampanyaya Türk Boksörlerimiz de tam destek vereceklerdir” diye konuştu.



