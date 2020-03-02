Mersin’de düzenlenen ve 3 gün süren Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi.

Yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun, madalya için mücadele ettiği şampiyona dört kategoride gerçekleştirildi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik kategorilerinde ter döken sporcular, derece için yarıştı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:

Artistik Cimnastik Erkekler;

Barfiks Aleti: Ümit Şamiloğlu

Paralel - Kulplu Beygir Aleti: Ferhat Arıcan

Halka Aleti: Yunus Emre Gündoğdu

Yer Aleti: Mustafa Arca

Genel Tasnif: Abdelrahman Magdy Elgamal

Kadınlar;

Atlama-Asimetrik Paralel-Yer Aleti: Dilara Yurttaş

Denge Aleti: Cemre Kendirci

Genel Tasnif: Nazlı Savranbaşı

Ritmik Cimnastik;

Çember-Kurdele: İrem Özgür

Top-Labut: Nilgün Sarıoğlu

Genel Tasnif: Nilgün Sarıoğlu

Aerobik Cimnastik;

Büyükler Trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı Özgör

Büyükler Çift: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör

Büyük Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı

Büyük Erkekler: Emir Erışık

Tranpolin Cimnastik Kadınlar: Sude Aydın

Tranpolin Cimnastik Erkekler: Gürkan Mutlu

