Mersin’de düzenlenen ve 3 gün süren Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi.
Yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun, madalya için mücadele ettiği şampiyona dört kategoride gerçekleştirildi. Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik kategorilerinde ter döken sporcular, derece için yarıştı.
Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.
Branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:
Artistik Cimnastik Erkekler;
Barfiks Aleti: Ümit Şamiloğlu
Paralel - Kulplu Beygir Aleti: Ferhat Arıcan
Halka Aleti: Yunus Emre Gündoğdu
Yer Aleti: Mustafa Arca
Genel Tasnif: Abdelrahman Magdy Elgamal
Kadınlar;
Atlama-Asimetrik Paralel-Yer Aleti: Dilara Yurttaş
Denge Aleti: Cemre Kendirci
Genel Tasnif: Nazlı Savranbaşı
Ritmik Cimnastik;
Çember-Kurdele: İrem Özgür
Top-Labut: Nilgün Sarıoğlu
Genel Tasnif: Nilgün Sarıoğlu
Aerobik Cimnastik;
Büyükler Trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı Özgör
Büyükler Çift: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör
Büyük Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı
Büyük Erkekler: Emir Erışık
Tranpolin Cimnastik Kadınlar: Sude Aydın
Tranpolin Cimnastik Erkekler: Gürkan Mutlu