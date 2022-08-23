YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu yarın toplanacak

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu yarın toplanacak

23.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplantıda, Coğrafi Bilgi Sistemi verilerine ilişkin daha hızlı sonuçların alınabilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri, kurumların platformu kullanma durumları ve gençlerin Coğrafi Bilgi Sistemi süreçlerine dahil olmasına yönelik çözümler ele alınacak

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında yarın toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Toplantının gündeminde, Coğrafi Bilgi Sistemi verilerine ilişkin daha hızlı sonuçların alınabilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri, kurumların platformu kullanma durumları ve gençlerin Coğrafi Bilgi Sistemi süreçlerine dahil olmasına yönelik çözümler ele alınacak

Kurulun, veri paylaşımında bürokrasinin azaltılması, nitelikli veri miktarının arttırılması, veri analitiği ile veriden bilgiye doğru dönüşümün hızlandırılmasına ilişkin çözüm önerilerini ele alması bekleniyor.

Toplantıda gündeme gelecek konular arasında vatandaşların ve kurumların mekansal faaliyetlerine yönelik kolay, hızlı ve güvenilir veriye erişiminin Coğrafi Bilgi Platformu ile sağlanması da bulunuyor.

- Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında bugüne kadar birçok proje hayata geçirildi

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, 11 Haziran 2020'deki ilk toplantısından itibaren Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (TUCBS) ilişkin önemli çalışmalara imza attı.

İnteraktif şehir haritalarından parsel ve binalara ait verilere, tarım ve doğal kaynak potansiyelinden enerji kaynakları ve madenler gibi yer altı zenginliklerine, her türlü mekansal veriyi içeren TUCBS kapsamında bugüne kadar hayata geçirilen faaliyetler şöyle:

Coğrafi Bilgi Sistemi mevzuat yapısı oluşturuldu ve uygulandı. Coğrafi veri standartları belirlendi ve bunu kurumların uygulaması sağlandı. Coğrafi veriye yönelik izin ve lisans yapısı düzenlendi. Kurumların coğrafi verileri, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden hizmet verir hale getirildi. Coğrafi açık veriler elde edilerek kamuoyu ile paylaşıldı. TUCBS verilerinden mekansal analizler üretilip karar-destek yapısı oluşturuldu. Afet durumlarına ilişkin simülasyon altyapısı hazırlandı. Uydu/hava görüntü altlıkları, plan verileri, meteorolojik ve kuraklık verileri, afet durumuna ilişkin veriler, sanayi verileri, eğitim verileri, kirleticilere yönelik veriler olmak üzere birçok veriye "atlas.gov.tr" adresi üzerinden açık erişime yönelik çalışmalar yürütüldü. Yerli ve milli harita altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanı Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine katıldıMilli Eğitim Bakanı Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine katıldı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:
Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldiKütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:42
Yatsı
21:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.