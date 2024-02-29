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Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Rize'de başladı

AA AA
29.02.2024 15:17
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Rize'de, "2024 Yılı Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyünde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 60 sporcu, 6 kategoride hız yarışlarında dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışları, Vali İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer yetkililer de takip etti.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, gazetecilere, yarışmayı çok önemsediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ve sporcuya destek verdiğini ifade eden Eminoğlu, "2020 Olimpiyatları'nda Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihimizin en büyük başarı dönemini yaşadık. En fazla altın ve madalya dönemini geride bıraktık. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Bir taraftan da 2025 Dağcılık Dünya Şampiyonası'nın burada olabilme heyecanını yaşayacağız. Kota çalışmaları yapılıyor." dedi.

Eminoğlu, Cimil Yaylası'nın çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Nisan ayına kadar buralarda kar oluyor ve kayak yapılabilmesi bu anlamda çok kıymetli. Dünya Şampiyonası'nın burada yapılması, Cimil Yaylası'nın turizm açısından bütün dünya uluslararası kamuoyunda bilinirliğin artırması ülkemize çok ciddi değer katacaktır." diye konuştu.

Şampiyona, yarın yapılacak bireysel yarışmalarla tamamlanacak.

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