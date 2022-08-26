Türkiye Dağcılık Federasyonu, "30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı" düzenleyecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı düzenleyecek.
İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki konukevinde, TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın başkanlığında federasyonun ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
TDF Başkanı Başar, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı düzenleyeceklerini söyledi. Ağrı Dağı'nın hem Türkiye'de hem de dünyada önemli dağlar arasında olduğuna işaret eden Başar, "Bundan dolayı ağustos ayının yönetim kurulu toplantısını burada yaptık.'' dedi.
28 Ağustos Pazar günü başlayacak tırmanışa yerli ve yabancı 100 sporcu katılacak. Tırmanış 1 Eylül'de sona erecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz