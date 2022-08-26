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Türkiye Dağcılık Federasyonu, "30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı" düzenleyecek

26.08.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da 28 Ağustos Pazar günü başlayacak tırmanışa, yerli ve yabancı 100 sporcu katılacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı düzenleyecek.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki konukevinde, TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın başkanlığında federasyonun ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

TDF Başkanı Başar, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Ağrı Dağı Zafer Tırmanışı düzenleyeceklerini söyledi. Ağrı Dağı'nın hem Türkiye'de hem de dünyada önemli dağlar arasında olduğuna işaret eden Başar, "Bundan dolayı ağustos ayının yönetim kurulu toplantısını burada yaptık.'' dedi.

28 Ağustos Pazar günü başlayacak tırmanışa yerli ve yabancı 100 sporcu katılacak. Tırmanış 1 Eylül'de sona erecek.

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Ağrı Dağı Ağrı toplantı

Ağrı Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:23
Öğle
12:15
İkindi
15:58
Akşam
18:57
Yatsı
20:21
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

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