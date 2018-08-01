İşte Erkan Zengin'in yeni takımı

Süper Lig'in birçok takımında oynadıktan sonra İsveç ekibi Hammarby'e transfer olan Erkan Zengin, yeniden Türkiye'ye döndü. TFF 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Erkan Zengin'i transfer ettiğini duyurdu.
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor | Bonservis bedeli: 350 bin Euro
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BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor
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TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
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RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
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ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
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MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
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YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
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ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
29 / 82
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
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YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
31 / 82
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
32 / 82
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
33 / 82
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
34 / 82
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 82
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 82
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 82
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 82
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
39 / 82
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
40 / 82
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 82
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 82
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 82
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 82
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 82
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
46 / 82
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
47 / 82
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
48 / 82
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
49 / 82
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
50 / 82
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
51 / 82
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
52 / 82
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
53 / 82
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
54 / 82
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
55 / 82
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
56 / 82
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
57 / 82
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
58 / 82
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
59 / 82
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
60 / 82
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
61 / 82
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
62 / 82
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
63 / 82
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
64 / 82
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
65 / 82
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
66 / 82
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
67 / 82
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
68 / 82
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
69 / 82
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
70 / 82
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
71 / 82
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
72 / 82
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
73 / 82
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
74 / 82
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
75 / 82
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
76 / 82
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
77 / 82
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
78 / 82
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
79 / 82
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
80 / 82
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
81 / 82
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
82 / 82
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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