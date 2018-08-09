F.Bahçe'den ayrılıp, üçüncü lige gitti!

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon UEFA Kupası'ndaki Vardar sınavında forma giyen Ahmethan Köse, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a kiralandı.
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 133
AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
2 / 133
TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
3 / 133
Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
4 / 133
TITI | Bursaspor > Göztepe
5 / 133
ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
6 / 133
DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
7 / 133
ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
8 / 133
BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
9 / 133
ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
10 / 133
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
11 / 133
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
12 / 133
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
13 / 133
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
14 / 133
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
15 / 133
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
16 / 133
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
17 / 133
FABRI | Beşiktaş > Fulham
18 / 133
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
19 / 133
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
20 / 133
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
21 / 133
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
22 / 133
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
23 / 133
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
24 / 133
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
25 / 133
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
26 / 133
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
27 / 133
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
28 / 133
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
29 / 133
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
30 / 133
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
31 / 133
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
32 / 133
MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
33 / 133
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
34 / 133
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
35 / 133
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
36 / 133
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
37 / 133
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
38 / 133
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
39 / 133
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
40 / 133
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
41 / 133
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
42 / 133
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
43 / 133
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
44 / 133
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
45 / 133
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
46 / 133
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
47 / 133
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
48 / 133
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
49 / 133
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
50 / 133
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
51 / 133
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
52 / 133
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
53 / 133
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
54 / 133
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
55 / 133
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
56 / 133
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
57 / 133
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
58 / 133
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
59 / 133
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
60 / 133
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
61 / 133
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
62 / 133
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
63 / 133
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
64 / 133
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
65 / 133
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
66 / 133
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
67 / 133
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
68 / 133
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
69 / 133
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
70 / 133
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
71 / 133
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
72 / 133
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
73 / 133
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
74 / 133
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
75 / 133
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
76 / 133
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
77 / 133
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
78 / 133
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
79 / 133
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
80 / 133
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
81 / 133
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
82 / 133
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
83 / 133
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
84 / 133
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
85 / 133
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
86 / 133
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
87 / 133
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
88 / 133
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
89 / 133
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
90 / 133
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
91 / 133
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
92 / 133
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
93 / 133
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
94 / 133
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
95 / 133
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
96 / 133
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
97 / 133
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
98 / 133
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
99 / 133
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
100 / 133
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
101 / 133
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
102 / 133
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
103 / 133
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
104 / 133
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
105 / 133
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
106 / 133
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
107 / 133
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
108 / 133
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
109 / 133
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
110 / 133
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
111 / 133
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
112 / 133
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
113 / 133
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
114 / 133
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
115 / 133
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
116 / 133
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
117 / 133
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
118 / 133
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
119 / 133
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
120 / 133
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
121 / 133
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
122 / 133
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
123 / 133
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
124 / 133
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
125 / 133
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
126 / 133
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
127 / 133
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
128 / 133
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
129 / 133
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
130 / 133
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
131 / 133
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
132 / 133
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
133 / 133
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
Okuyucu Yorumları 0 yorum