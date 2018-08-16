Beşiktaş'tan ayrılıp 3. Lig'e gitti!

Trabzonspor'dan 885 bin Dolar karşılığında Beşiktaş'a transfer olan ve ardından Beşiktaş'ın sözleşmesini fesh ettiğini açıkladığı Mertcan Çam, 3. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor'da tek bir maç dahi oynamayan Mertcan Çam'ın 885 bin Dolar'a transfer olduğunu ortaya çıkaran belge Beşiktaş camiasını ayağa kaldırmıştı.