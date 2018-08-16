Beşiktaş'tan ayrılıp 3. Lig'e gitti!

Trabzonspor'dan 885 bin Dolar karşılığında Beşiktaş'a transfer olan ve ardından Beşiktaş'ın sözleşmesini fesh ettiğini açıkladığı Mertcan Çam, 3. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor'da tek bir maç dahi oynamayan Mertcan Çam'ın 885 bin Dolar'a transfer olduğunu ortaya çıkaran belge Beşiktaş camiasını ayağa kaldırmıştı.
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 139
MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
2 / 139
CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
3 / 139
MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
4 / 139
İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
5 / 139
RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
6 / 139
MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
7 / 139
AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
8 / 139
TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
9 / 139
Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
10 / 139
TITI | Bursaspor > Göztepe
11 / 139
ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
12 / 139
DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
13 / 139
ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
14 / 139
BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
15 / 139
ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
16 / 139
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
17 / 139
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
18 / 139
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
19 / 139
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
20 / 139
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
21 / 139
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
22 / 139
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
23 / 139
FABRI | Beşiktaş > Fulham
24 / 139
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
25 / 139
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
26 / 139
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
27 / 139
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
28 / 139
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
29 / 139
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
30 / 139
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
31 / 139
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
32 / 139
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
33 / 139
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
34 / 139
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
35 / 139
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
36 / 139
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
37 / 139
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
38 / 139
MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
39 / 139
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
40 / 139
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
41 / 139
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
42 / 139
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
43 / 139
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
44 / 139
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
45 / 139
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
46 / 139
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
47 / 139
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
48 / 139
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
49 / 139
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
50 / 139
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
51 / 139
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
52 / 139
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
53 / 139
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
54 / 139
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
55 / 139
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
56 / 139
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
57 / 139
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
58 / 139
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
59 / 139
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
60 / 139
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
61 / 139
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
62 / 139
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
63 / 139
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
64 / 139
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
65 / 139
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
66 / 139
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
67 / 139
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
68 / 139
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
69 / 139
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
70 / 139
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
71 / 139
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
72 / 139
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
73 / 139
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
74 / 139
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
75 / 139
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
76 / 139
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
77 / 139
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
78 / 139
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
79 / 139
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
80 / 139
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
81 / 139
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
82 / 139
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
83 / 139
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
84 / 139
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
85 / 139
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
86 / 139
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
87 / 139
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
88 / 139
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
89 / 139
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
90 / 139
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
91 / 139
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
92 / 139
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
93 / 139
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
94 / 139
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
95 / 139
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
96 / 139
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
97 / 139
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
98 / 139
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
99 / 139
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
100 / 139
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
101 / 139
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
102 / 139
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
103 / 139
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
104 / 139
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
105 / 139
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
106 / 139
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
107 / 139
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
108 / 139
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
109 / 139
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
110 / 139
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
111 / 139
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
112 / 139
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
113 / 139
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
114 / 139
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
115 / 139
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
116 / 139
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
117 / 139
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
118 / 139
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
119 / 139
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
120 / 139
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
121 / 139
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
122 / 139
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
123 / 139
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
124 / 139
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
125 / 139
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
126 / 139
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
127 / 139
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
128 / 139
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
129 / 139
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
130 / 139
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
131 / 139
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
132 / 139
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
133 / 139
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
134 / 139
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
135 / 139
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
136 / 139
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
137 / 139
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
138 / 139
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
139 / 139
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)