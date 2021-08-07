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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kayseri'de konuştu:

07.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Orman yangınları) Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil yaraları sarma günüdür"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil yaraları sarma günüdür." dedi.

Sarıgül, Kayseri'de parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan yangınların üzücü olduğunu söyledi. "Ciğerlerimiz yanıyor." diyen Sarıgül, bu konuda sorumluluk bilincinde hareket eden bir parti olduklarını belirtti. Sarıgül, parti olarak yangınlarla ilgili "devlet anlayışı" ile hareket ettiklerini de vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şu anda yangınlarla ilgili sorunları, eksiklikleri konuşmanın zamanı değil. Şu anda bu yangınları söndürme ve yaraları sarma zamanı. Daha sonraki aşamada bu konudaki görüşlerimizi, düşüncelerimizi saklı tutuyoruz. İleride o görüşlerimizi, bu yangınlar inşallah tekerrür etmez, ederse neler yapmamız gerektiğini o zaman konuşacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak yangına benzinle giden bir parti asla olamayız. Biz parti olarak ülke yansın batsın da Allah'ım korusun, biz acele iktidar olalım diyen bir siyasi parti asla olamayız. Biz kötü olaylar çıksın da o olayların üzerinden oy alalım, koltuğun peşinden koşalım diyen bir parti asla olamayız. Çünkü Türkiye Değişim Partimizin ana görüşü, önce devletimiz mutlu olacak. Daha sonra partimiz, inşallah cennet vatanımıza gereken hizmetleri yapacak."

Yangından mal kaçıran, kötülükler üzerinden siyaset yapan parti olmayacaklarını dile getiren Sarıgül, sahada çalışanlara teşekkür ederek yangında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Sarıgül, yangın üzerinden sosyal medyadan siyaset yapmak isteyenlere tepki göstererek "Bugün siyaset yapma, kendini gösterme günü değil, yaraları sarma günüdür." dedi.

Konuşmasının ardından esnafla bir araya gelen Sarıgül, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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