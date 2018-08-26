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Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

1 / 18 Beşiktaş’ın yeni kalecisi Alman Loris Karius’un sevgilisi, İngiliz Daniella Grace dünyaca ünlü bir model...

2 / 18 Daniella Grace’i Amerika’da ‘Wilhelmina’, Avrupa’da ise ‘Fifth Models’ adlı ajanslar temsil ediyor.

3 / 18 Türkiye’deki model menajerleri ve ajanslar da Daniella’nın peşinde.

4 / 18 Daniella, Amerika’da 20 bin dolara, Avrupa’da 30 bin Euro’ya mankenlik yapıyor.

5 / 18 Daniella Grace, daha önce de Cristiano Ronaldo ve NBA yıldızı Blake Griffin ile birliktelik yaşamıştı.

6 / 18 Loris Karius'un, daha önce de İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack ile birlikteliği vardı. (Fanatik)

7 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

8 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

9 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

10 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

11 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

12 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

13 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

14 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

15 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

16 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

17 / 18 Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü