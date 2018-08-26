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Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 12:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace, uluslararası bir model ve Türkiye'deki ajanslar şimdiden Grace'in peşine düştü.

İşte bu gelişmenin tüm detayları...

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

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Beşiktaş’ın yeni kalecisi Alman Loris Karius’un sevgilisi, İngiliz Daniella Grace dünyaca ünlü bir model...

Beşiktaş’ın yeni kalecisi Alman Loris Karius’un sevgilisi, İngiliz Daniella Grace dünyaca ünlü bir model...
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Daniella Grace’i Amerika’da ‘Wilhelmina’, Avrupa’da ise ‘Fifth Models’ adlı ajanslar temsil ediyor.

Daniella Grace’i Amerika’da ‘Wilhelmina’, Avrupa’da ise ‘Fifth Models’ adlı ajanslar temsil ediyor.
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Türkiye’deki model menajerleri ve ajanslar da Daniella’nın peşinde.

Türkiye’deki model menajerleri ve ajanslar da Daniella’nın peşinde.
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Daniella, Amerika’da 20 bin dolara, Avrupa’da 30 bin Euro’ya mankenlik yapıyor.

Daniella, Amerika’da 20 bin dolara, Avrupa’da 30 bin Euro’ya mankenlik yapıyor.
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Daniella Grace, daha önce de Cristiano Ronaldo ve NBA yıldızı Blake Griffin ile birliktelik yaşamıştı.

Daniella Grace, daha önce de Cristiano Ronaldo ve NBA yıldızı Blake Griffin ile birliktelik yaşamıştı.
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Loris Karius'un, daha önce de İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack ile birlikteliği vardı. (Fanatik)

Loris Karius'un, daha önce de İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack ile birlikteliği vardı. (Fanatik)
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Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
8 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
9 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
10 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
11 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
12 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
13 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
14 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
15 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
16 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
17 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
18 / 18

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Daniella Grace

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