İşte bu gelişmenin tüm detayları...
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
1 / 18
Beşiktaş’ın yeni kalecisi Alman Loris Karius’un sevgilisi, İngiliz Daniella Grace dünyaca ünlü bir model...
2 / 18
Daniella Grace’i Amerika’da ‘Wilhelmina’, Avrupa’da ise ‘Fifth Models’ adlı ajanslar temsil ediyor.
3 / 18
Türkiye’deki model menajerleri ve ajanslar da Daniella’nın peşinde.
4 / 18
Daniella, Amerika’da 20 bin dolara, Avrupa’da 30 bin Euro’ya mankenlik yapıyor.
5 / 18
Daniella Grace, daha önce de Cristiano Ronaldo ve NBA yıldızı Blake Griffin ile birliktelik yaşamıştı.
6 / 18
Loris Karius'un, daha önce de İngiliz model Ianthe Rose Cochrane-Stack ile birlikteliği vardı. (Fanatik)
7 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
8 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
9 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
10 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
11 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
12 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
13 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
14 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
15 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
16 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
17 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
18 / 18
Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum