Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı İzmir'de yapılacak

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı 12-13 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek.
Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teknofest ve Pilot Event tarafından organize edilecek yarışlar Bergama ilçesinde yapılacak.
Yarışlara katılabilmek için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan insansız hava araçları lisansına sahip olma şartı aranacak.
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