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Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı İzmir'de yapılacak

21.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı İzmir'de yapılacak

Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabı 12-13 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Teknofest ve Pilot Event tarafından organize edilecek yarışlar Bergama ilçesinde yapılacak.

Yarışlara katılabilmek için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan insansız hava araçları lisansına sahip olma şartı aranacak.

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