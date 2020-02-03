Türkiye, dünyada en çok burs kazanan ülkeler sıralamasında ilk 5’te

İSTANBUL (AA) - ISE World Genel Müdürü Gökyar Karşit, "Lise gibi erken bir dönemde yurt dışında eğitim alma isteğini gerçekleştiren öğrenciler, yüzde 60’a varan burslarla eğitim hayatlarına devam ediyor. 65 bin dolarlık okullarda 20 bin dolar gibi bir rakama okuyabilen Türk öğrenciler sayesinde Türkiye en çok burs alan ülkeler sıralamasında ilk 5 arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Karşit yaptığı yazılı açıklamayla Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) skorlarını değerlendirdi.

PISA rakamlarında Türkiye'nin yükselen bir grafik sergilemesine karşın sıralamanın alt basamaklarında yer aldığını belirten Karşit, "Öğrenci grafikleri farklı açıdan incelendiğinde başarı durumlarına göre dünyada en çok burs alan öğrenciler sıralamasında Türkiye'nin 5. sırada yer aldığı görüldü. Neredeyse 80 ülkede 15 yaşındaki öğrencilere uygulanan test sonuçları bu gerekçeyle gerçeği yansıtmıyor. Az nüfuslu ülkelerde sınava katılan öğrencilerin ortalamaları daha yüksek çıkarken, 82 milyon gibi yüksek bir nüfusa sahip ve genç nesil oranı fazla olan ülkemizde ortalama daha aşağı seviyelerde görünüyor. Bu anlamda Türkiye gerçek manada grafikte hak ettiği yerde bulunmuyor. Başarısına göre en çok burs kazanan öğrenciler sıralamasında Türkiye’nin başarısı göz ardı ediliyor." ifadelerini kullandı.