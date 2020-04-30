YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Emekliler Derneği'nden "dul ve yetim aylığı düşük kalanlar" için destek talebi

Türkiye Emekliler Derneği'nden "dul ve yetim aylığı düşük kalanlar" için destek talebi

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye Emekliler Derneği'nden "dul ve yetim aylığı düşük kalanlar" için destek talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Merkezince, pandemi sosyal destek programının dördüncü fazında, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanların değerlendirilmeye alınması gerektiği belirtildi.

TÜED'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin toplumun geniş kesimlerini kapsadığı, birinci ve ikinci sosyal destek kapsamında 4,4 milyon aileye 1000 liralık nakdi destek yardımı yapıldığı hatırlatıldı.

Üçüncü destek paketinde e-Devlet üzerinden düşük gelire sahip hanelere 1000 lira ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ocak 2020 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 6,5 artış yapılmıştır. Emekli aylıklarına yapılan artışların hesaplanmasında sigortalılara bağlanan aylıkların işe giriş ve ölüm tarihlerine göre farklılık göstermesi, eşitliği bozan bir uygulamaya dönüşmüştür. Ekim 2008 sonrasında bağlanan emekli aylıklarının düşük kalmasına çözüm olarak, şubat 2019 itibarıyla 1000 lira, nisan 2020 itibarıyla 1500 lira alt sınır ödemeleri getirilmiştir. Bu iyileştirmenin emekli aylığı alanlar bakımından kısmi bir rahatlama getirmiş olmasına rağmen, dul ve yetimlere yapılan ödemelerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bugüne kadar açıklanan üç ayrı sosyal yardım paketi açıklanmış ve kapsamdakilere 1000 lira ödeme yapılmıştır. Gelir ve aylık almak, sosyal destek paketinden kapsam dışı kalmayı gerektirmemelidir. Dördüncü destek paket kapsamına, sosyal güvenlik sisteminden dul ve yetim aylığı düşük kalanlar değerlendirilmeye alınmalı, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere 1000 lira sosyal destek yapılmalıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
sosyal destek TÜED Türkiye Emekliler Derneği

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Ankara Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:43
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Yeni Yaprak Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Hakanın Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Pilül Eczanesi
Cankaya
Haşmet Eczanesi
No43
Sizin Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.