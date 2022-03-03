Türkiye Emekliler Derneği'nden yaşlı hakları için harekete geçilmesi çağrısı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, yaşlı haklarının belirlenmesi için kamu, özel sektör ve STK'leri harekete geçmeye davet etti.

Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada yaşlıların özel olarak korunması gereken kesim olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin geçen yıl aldığı 48/3 sayılı "Yaşlıların İnsan Hakları" başlıklı kararıyla bu konuda önemli bir adım attığını belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Konseyi'nin bu kararı, yaşlıların haklarının belirlenmesinde ve yaş ayrımcılığıyla mücadelede kritik bir adım oldu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, devletler, bölgesel mekanizmalar, anlaşma organları, ulusal insan hakları kurumları, ilgili BM ajansları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla uluslararası 'hukuk bağlamında yaşlıların insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda normatif standartlar ve yükümlülükler' konusunda rapor hazırlanmasını talep etti. Bu kapsamda bu ayki 9. oturuma Türkiye'nin de taraf olması memnuniyet verici. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz. BM'nin 'Yaşlıların İnsan Hakları' başlıklı kararı, yaşlı haklarının belirlenmesi açısından önemli bir başlangıçtır. Bu kararın somut haklara dönüşmesi ise tüm kesimlerin desteğiyle mümkündür. Bugün yaşlı hakları için küresel yarışmanın başlangıç günü. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bu sürece destek vermeye davet ediyoruz."

Yazıcıoğlu, TÜED'in her platformda yaşlı haklarının belirlenmesi için büyük bir çaba ve çalışma içerisinde olduğunun altını çizerek, "BM'de akredite edilmiş kuruluş olan derneğimiz, Avrupa Birliği Yaşlılık Platformu (Age Platformu Europe) ve yaşlı kişilerin hakları için küresel ittifak olan GARUP'un üyesidir. TÜED'in, yaşlıların haklarının tartışıldığı tüm süreçleri takip edip, bunlara dahil olurken, 'Yaşlılık Hukuku' adlı dünyada ilk yayını ile de takdir görüyor. " ifadelerini kullandı.

