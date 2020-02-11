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Türkiye en fazla ziyaretçi ağırlayan 6. ülke

ANTALYA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Dünya Turizm Örgütü raporunda en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında Türkiye de yer aldı - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı: - "Türkiye bir turizm ülkesi. 2020 yılı için de yeni dönem stratejilerine yoğunlaştık, bunları da geliştirebildiğimiz takdirde turizmden daha fazla pay almaya devam edeceğiz"

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre Türkiye, 2019 yılında ağırladığı 52,5 milyon ziyaretçiyle dünyada altıncı sırada yer aldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinden (AKTOB) yapılan açıklamaya göre, Dünya Turizm Örgütü'ne göre 2019 yılında en çok turist ağırlayan ülkeler belli oldu.

Buna göre, geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Türkiye, gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla, 52,5 milyon turist ağırladı.

Bu rakamla dünyanın en çok turist ağırlayan ülkeleri sıralamasında Türkiye, 6. sırada yer aldı.

Aynı listede 90 milyondan fazla ziyaretçiyle Fransa ilk sırada bulunuyor. Fransa'yı 83,8 milyon ziyaretçiyle İspanya takip etti. ABD, 78,7 milyon ziyaretçi ile üçüncü, Çin 67,5 milyon ziyaretçi ile dördüncü, İtalya 64,6 milyon ziyaretçi ile 5. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Tayland, Almanya ve İngiltere de ilk 10 arasında bulunan ülkeler oldu.

Dünya Turizm Örgütün verilerinde artış oranına göre ise Türkiye yüzde 14 ile 14'üncü sırada yer aldı. Ziyaretçi sayısını en çok artıran ülkeler sıralamasında Mynmar yüzde 40,2, Porto Riko yüzde 31,2, İran yüzde 27,9, Özbekistan yüzde 27,3, Karadağ yüzde 21,4, Mısır yüzde 21,1 olarak yer aldı.

Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan en hızlı büyüyen ilk 20 turistik güzergah listesine girdi.

Geçen yıl en çok ziyaretçi kaybeden ülkeler sıralamasında ise ilk sırada Hong Kong bulunuyor.

- "Türkiye bir turizm ülkesi"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu verilere göre Türk turizminin önemli bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Türkiye'de turizmin güçlü bir sektör olduğuna işaret eden Yağcı, "Gerek Türkiye gerekse Antalya turizmde kendini kanıtladı, Türkiye bir turizm ülkesi. 2020 yılı için de yeni dönem stratejilerine yoğunlaştık, bunları da geliştirebildiğimiz takdirde turizmden daha fazla pay almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AKTOB Erkan Yağcı Turizm

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