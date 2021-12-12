Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonalarının son ayak yarışları Frigya'da sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonalarının 4. ve son ayak yarışları, tarihi Frig Vadisi'nin bulunduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sürüyor.

Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının katkılarıyla Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini Köyü'nde dün başlayan şampiyona devam ediyor.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enduro tarihinde bir ilki yaşadıklarını belirterek, "Spor turizmi kapsamında 3 bin yıllık mekanda kontrol noktası var. Motosikletçiler motosikletini durdurup kaleyi çıkıp 4. kontrolünü yaparak yarışa devam ediyor." dedi.

Toplamda 100 sporcunun bugün finaller için start aldığını aktaran Akülke, "Organizasyon bugün saat 16.00 gibi ödül töreniyle sona erecek. Gerçekten iyi bir ilgi ve alakayla karşı karşıyayız. Şu anda Ayazini köyü tarihi bir günü yaşıyor. Giriş çıkışlarımız inanın dolu. Biz bu ilgi alaka karşında şaşkınız." diye konuştu.

TMF Basın Sorumlusu Fatih Geren ise şunları söyledi:

"Şampiyonlar belli olacak. Motosiklet sezonunun kapanışını Ayazini'de yapacağız. Bugün hem off road hem arazide yarışlarımız devam ediyor. Bir yarış 20 kilometre sürüyor. Bir yarışçı bu etabı 5 defa geçiyor. Toplam 100 kilometrelik hem zaman hem doğaya karşı bir mücadele var."

