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Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası finali Frigya'da yapılacak

07.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Frigya'nın içerisindeki Ayazini köyünde kıyasıya bir mücadele yaşanacak" - "Hafta sonu Frigya'da düzenlenecek final heyecanına Afyonkarahisar ve çevre illerden 5 bin sporseveri bekliyoruz" - İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu: "Frigya özel bir coğrafya. 3 bin yıllık tarih sporla buluştuğunda buraya gelen misafirlerimiz burada hem heyecana ortak olacaklar hem de doğa ve tarihin içerisinde keyifli zaman geçirecekler"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - "Frigya'nın kalbi" olarak nitelendirilen Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde 11-12 Aralık'ta yapılacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası finaline yaklaşık 5 bin sporseverin gelmesi bekleniyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonasının "Frigya'nın kalbi" olan Ayazini köyünde sona ereceğini söyledi.

Şampiyonanın 11-12 Aralık'ta yapılacak finaline yaklaşık 75 motosiklet ve 30 ATV yarışçısının katılacağını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonasının finali 3 etaptan oluşacak. 15 kilometre ara etap, 3 kilometre ekstrem test etabı ve 2 kilometrelik enduro test etabı şeklinde yapılacak. Burada kıyasıya bir mücadele sonunda enduro ve ATV'deki Türkiye şampiyonları Afyonkarahisar'da belirlenecek."

Akülke, 3 bin yıllık tarihi Frigya'da yapılan organizasyonun en büyük öneminin spor turizmi olduğunu vurguladı.

Final yarışlarına katılacak sporcuların heyecanlı olduğunu aktaran Akülke, "Frigya'nın içerisindeki Ayazini köyünde kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Spor turizminin dünyadaki potansiyeli yüzde 30 civarında. İlk defa Ayazini köyünde bir şampiyonanın finali yapılıyor. Bu noktada da çok önemli bir yarış. Organizasyona katılan sporculara kazasız belasız bir yarış diliyoruz. Hafta sonu Frigya'da düzenlenecek final heyecanına Afyonkarahisar ve çevre illerden 5 bin sporseveri bekliyoruz." diye konuştu.

-100'ün üzerinde sporcu şampiyonada ter dökecek

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu da 2021 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası finali heyecanının Ayazini köyünde yaşanacağı için mutlu olduklarını söyledi.

Köydeki yarış hazırlıklarının devam ettiğini anımsatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Hafta sonu özel bir etkinlikle Ayazini köyünde buluşacağız. 100'ün üzerinde enduro ve ATV sporcusu Frigya'da şampiyon olmak için ter dökecek. Bu heyecan dolu yarışlara 5 bin civarında izleyici bekliyoruz. Frigya özel bir coğrafya. 3 bin yıllık tarih sporla buluştuğunda buraya gelen misafirlerimiz burada hem heyecana ortak olacaklar hem de doğa ve tarihin içerisinde keyifli zaman geçirecekler."

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