Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurundaki yarışta sporcular yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti.

En hızlı sporcuların sıralandığı "Enduro GP"de Bayram Uysal birinci olurken, İzzet Kazdal ikinci, Rafet Karakuş da üçüncü oldu.

"ATV GP"de ise İsrafil Akyüz ilk sırayı alırken, ikinciliği Haktan Özkul, üçüncülüğü Can Uzlaş elde etti.

Dereceye giren sporculara kupalarını Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Mert Tepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Dizdar, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş takdim etti.

Diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:

- E1 SINIFI

1. Deniz Memnun

2. İslam Yıldız

3. Süleyman Aydın

- E2 SINIFI

1. İzzet Kazdal

2. Nurdoğan Kuzu

3. Mustafa Akkurt

- E3 SINIFI

1. Bayram Uysal

2. Rafet Karakuş

3. Anıl Özşeker

- EG SINIFI

1. Mustafa Resul Kurtuluş

2. Mehmet Emin Musaoğlu

3. Emirhan Kurt

- EB SINIFI

1. Ömer Bulduk

2. Furkan Asan

3. Kemal Deveci

- EC SINIFI

1. Aykut Kızıltan

2. Emre Esen

3. Doğa Can Kılınç

- EV SINIFI

1. Recep Bahadır Çaktı

2. Erdem Gülüş

3. Ayhan Aydın

- EK SINIFI

1. Nazlıcan Aydın

2. İrem Ertüzün

3. Sabriye Özer

- S1 SINIFI

1. Haktan Özkul

2. Osman Fırat

3. Hasan Yatgın

- S2 SINIFI

1. İsrafil Akyüz

2. Emre Can Uzlaş

3. Emre Muharrem Sağlam

- S3 SINIFI

1. Halil Yatgın

2. Kasım Yatgın

3. Murat Yatgın

