YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı

03.07.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak yarışı Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - Motosiklette Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Kartepe Enduro Park Tesisleri'nin ekstrem parkurundaki yarışta sporcular yapay engelleri aşmaya çalışırken, enduro testte ise doğaya karşı mücadele etti.

En hızlı sporcuların sıralandığı "Enduro GP"de Bayram Uysal birinci olurken, İzzet Kazdal ikinci, Rafet Karakuş da üçüncü oldu.

"ATV GP"de ise İsrafil Akyüz ilk sırayı alırken, ikinciliği Haktan Özkul, üçüncülüğü Can Uzlaş elde etti.

Dereceye giren sporculara kupalarını Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Mert Tepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Dizdar, Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hacı Ağdaş takdim etti.

Diğer kategorilerde dereceye giren sporcular şunlar:

- E1 SINIFI

1. Deniz Memnun

2. İslam Yıldız

3. Süleyman Aydın

- E2 SINIFI

1. İzzet Kazdal

2. Nurdoğan Kuzu

3. Mustafa Akkurt

- E3 SINIFI

1. Bayram Uysal

2. Rafet Karakuş

3. Anıl Özşeker

- EG SINIFI

1. Mustafa Resul Kurtuluş

2. Mehmet Emin Musaoğlu

3. Emirhan Kurt

- EB SINIFI

1. Ömer Bulduk

2. Furkan Asan

3. Kemal Deveci

- EC SINIFI

1. Aykut Kızıltan

2. Emre Esen

3. Doğa Can Kılınç

- EV SINIFI

1. Recep Bahadır Çaktı

2. Erdem Gülüş

3. Ayhan Aydın

- EK SINIFI

1. Nazlıcan Aydın

2. İrem Ertüzün

3. Sabriye Özer

- S1 SINIFI

1. Haktan Özkul

2. Osman Fırat

3. Hasan Yatgın

- S2 SINIFI

1. İsrafil Akyüz

2. Emre Can Uzlaş

3. Emre Muharrem Sağlam

- S3 SINIFI

1. Halil Yatgın

2. Kasım Yatgın

3. Murat Yatgın

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliğiKandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliği
Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyorSiirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor
Gaziantep'te 54 gün önce köpek saldırısına uğrayan kişi hastanede hayatını kaybettiGaziantep'te 54 gün önce köpek saldırısına uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:27
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.