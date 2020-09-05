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Türkiye Ermeni Patriği Maşalyan, Vali Bilmez’i ziyaret etti

VAN HABERLERİ  | 05.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Akdamar Adasındaki Akdamar Anıt Müzesinde yapılacak ayin için Van’a gelen 85.

Akdamar Adasındaki Akdamar Anıt Müzesinde yapılacak ayin için Van’a gelen 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yılda bir kez Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından Akdamar Adasındaki Akdamar Anıt Müzesinde gerçekleştirilen ayinin 8.’si bu yıl 6 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak. Ayin için Van’a gelen 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan beraberindeki Peder Şirvan Mürzyan, Kıdemli Peder Kırikor Damatyan ile Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Patrik Maşalyan, daha sonra Vali Bilmez’in makamında bir süre görüştü. Vali Bilmez, Maşalyan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Patrik Maşalyan ise Vali Bilmez’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Mehmet Emin Bilmez Patrik Maşalyan’a günü anısına üzerinde ters lale bulunan plaket, Patrik Sahak Masalyan ise Vali Bilmez’e ahşaptan bir vazo hediye etti.

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