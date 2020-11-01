YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Türkiye Eskrim Federasyonu 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

KARABÜK HABERLERİ  | 01.11.2020 20:29 | Son Güncelleme

Türkiye Eskrim Federasyonu 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonunca Karabük'te gerçekleştirilen 12-14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası tamamlandı.

Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada müsabakalar öncesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Organizasyonun son gününde 14 yaş altı erkeklerde 42, kızlarda 34 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.

Erkeklerde Ateş Efe Toker birinci, Furkan Yaman ikinci, Ömer Sağ ve Arda Akalın üçüncü oldu.

Kızlarda ise Akya Göllü birinciliği, Eylül Bahar Özden ikinciliği elde etti. Neris Ada Kabadere ve Ebrar Nisa Kutlu ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporcular ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan'dan aldı.

Spor faaliyetleri kapsamında Karabük'te güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Güven, katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Öte yandan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu da oğluna destek olmak için turnuvayı izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek
İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek

Karabük Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:15
Öğle
12:38
İkindi
15:25
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Yüksel Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gümüş, Kanuni Ortaokulu’nun inşaatında incelemelerde bulundu
Gümüş, Kanuni Ortaokulu’nun inşaatında incelemelerde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Uzun, “Köy yollarının konforu her geçen gün artıyor”
Uzun, “Köy yollarının konforu her geçen gün artıyor”
İl Göç İdaresi yabancı öğrencilerle buluştu
İl Göç İdaresi yabancı öğrencilerle buluştu
KBÜ’de I. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu
KBÜ’de I. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.