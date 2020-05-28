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"Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması"na başvurular 8 Haziran'a uzatıldı

BURSA HABERLERİ  | 28.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Dereceye giren üç yarışmacı, tasarımlarını tescil ve yurt dışı eğitim imkanına kavuşacak"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), Ticaret Bakanlığı desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması"na 8 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın başvuru süresinin uzatılması yönünde talepler gelmesi üzerine bu talepleri değerlendiren Birlik, müracaat süresinin uzatılmasına karar verdi.

Özellikle üniversitelerin tasarım bölümü öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği yarışmaya, 8 Haziran'a kadar müracaat edilebilecek.

Özgün ve yenilikçi tasarımların ortaya çıkarılması amacıyla bu yıl "sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları, "evtekstiliyarismasi.com" adresinden yapılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, başvuruda bulunamayanların da Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'na katılabilmesi adına başvuru tarihini ileriye aldıklarını belirtti.

Yarışmaya başvuran tasarımcıların yarışmanın her aşamasında, ödül niteliği taşıyan ve mesleki yaşamları için kazanım sağlayabilecekleri süreçlerden geçeceğini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Başvuru yapan tüm yarışmacılara endüstriyel anlamda sürdürülebilir bir tekstil ürününün hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatmak ve tasarımlarını hazırlamadan önce ilham almaları için 'Tekstilde Sürdürülebilirlik Eğitimi' verilecek. Başvurularını tamamlayan tasarımcılara ön eleme süreci öncesinde, 'Vizyon Geliştirme Eğitimi'ne katılma hakkı tanınacak."

Engin, ön eleme sürecinin ardından 10 finaliste "Marka Yaratma ve Ürün Hikayesi Oluşturma Eğitimi" verileceğine dikkati çekerek, "Mentor ve moderatör koordinatörlüğünde planlanacak atölye çalışması ve üretim süreci adımları, 10 finaliste final sunumlarını yapmadan önce projelerini geliştirme fırsatı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada bazı tasarımların ticarileşmesi için imkan sunulacağını vurgulayan Engin, "Yarışmada ilk üçe giren tasarımcılar, online İngilizce eğitiminin yanı sıra 'Bireysel ve Kariyer Koçluk Programı'na katılabilecek. Dereceye giren üç yarışmacı, tasarımlarını tescil ve yurt dışı eğitim imkanına kavuşacak." ifadesini kullandı.

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