YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Türkiye ev tekstili tasarım yarışmasında final heyecanı

Türkiye ev tekstili tasarım yarışmasında final heyecanı

05.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ev tekstili tasarım yarışmasında final heyecanı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) 12 yıldır yetenekli genç tasarımcıları sektörle buluşturduğu "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class"ta finalistler belli oldu. Üçüncü elemeyi geçen 7 tasarımcı, final sunumlarına hazırlanmak amacıyla birebir eğitimlerin verileceği son aşamada ilk üçe girmek için yarışacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UTİB'in 2011 yılında genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle başlattığı Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, 11 yıldır genç tasarımcıların geleceğine ışık tutuyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek yarışmada dereceye girenler, kariyerlerini inşa etmelerine katkı sağlayan birçok ödül kazanırken Ticaret Bakanlığınca uygun görülen finalistler ise dünyanın önemli tasarım akademilerinde eğitime gönderiliyor.

Üniversitelerin tasarım bölümünde eğitim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada üçüncü elemeyi geçen Duru Dodanlı, Enise Bayar, Gizem Bağaç, Nursima Bingöl, Özge Özkan, Sevda Kanalcı ve Zeyneb Sağır, finalde dereceye girmek için yarışacak.

Çevreye en az seviyede etki edecek dönüştürülebilir ürünler tasarlamak ve üretim alışkanlıklarını değiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla bu yıl "Eko-bilinç" temasıyla düzenlenen yarışmada son aşamaya kalan 7 finalist hem final eleme adımına hazırlanmak hem de koleksiyonların endüstriye uyarlanması ve ticarileşmesi, pafta geliştirme ve sunum koçluğu eğitimlerine katılma imkanına sahip olacak.

Final sunumlarına hazırlamak amacıyla birebir eğitimlerin verileceği 7 finalist, aynı zamanda UTİB üyesi ihracatçı firmalardan uygunluk alınabilmesi ve koşulların uygun olması durumunda fabrika gezileriyle endüstriyel üretim süreçlerini gözlemleyebilme şansı yakalayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, giyimlik kumaş ve ev tekstili konusunda Türkiye'nin küresel pazar trendlerini belirleyici konumda olduğuna dikkati çekti.

Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma için sektöre nitelikli tasarımcıların kazandırılması gerektiğini vurgulayan Engin, "Tekstil sektörünün dünya pazarlarında daha çok duyulması ve her türden alıcıya hitap edebilmesi adına UTİB olarak gerek eğitim programları gerekse start-up projelerimizle genç yeteneklerin kazandırılması noktasında desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak 2011'de hayata geçirdiğimiz Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, sektörün dinamizmini artıracak, yaratıcı ve özgün fikirlerin ortaya çıkarılmasına katkı sunacak genç yetenekleri büyük fırsatlar sağlıyor. Dereceye giren yarışmacılarımız, aldıkları eğitimlerle kariyer planlamalarına yön verirken aynı zamanda Türk tekstiline de vizyon kazandırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştüBursa'da engelli kadınların "beyaz gelinlik" hayalleri gerçeğe dönüştü
Tapuda "artırılmış gerçeklik" dönemiTapuda "artırılmış gerçeklik" dönemi
Hatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybettiHatay'da kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bursa yarışma ev tekstili tasarım

Bursa Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:38
Yatsı
20:59
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.