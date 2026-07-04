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Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan’a yenildi

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı final maçında 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, Sırbistan’la karşılaştığı maçtan 76-71 mağlup ayrılarak şampiyonluk şansını yitirdi.

Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan’a yenildi
Cevdet Berker İşleyen

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılamanın ilk 5 dakikası 11-7 Türkiye üstünlüğüyle geçildi. Millilerin top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan U17 Takımı maça dengeyi getirip öne geçti ve ilk periyottan 19-16 önde ayrıldı. Ay-yıldızlı takım istediği savunmayı ve hücum organizasyonlarını sahaya yansıtamayınca soyunma odasına da 40-32 geride gitti.

Farkın milli takım aleyhine çift hanelere çıktığı maçın 3’üncü periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Özellikle Ömer Kutluay’ın art arda ürettiği sayılarla rakibini çeyrek sonunda yakalayan ay-yıldızlı takım 3’üncü çeyreğin bitimine 19 saniye kala yine Ömer’in 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indirmeyi başardı: 54-55. Periyot bu skorla sona erdi.

Son çeyreğe de hızlı başlayan milliler oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 76-71 mağlup ayrıldı.

Millilerde Ömer Kutluay 25, Beşir Briant 17, Darius Karutasu ise 16 sayı üretti.

Milli takım yarın Avustralya ile 3’üncülük maçına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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