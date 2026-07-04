Türkiye, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan’a yenildi

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılamanın ilk 5 dakikası 11-7 Türkiye üstünlüğüyle geçildi. Millilerin top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan U17 Takımı maça dengeyi getirip öne geçti ve ilk periyottan 19-16 önde ayrıldı. Ay-yıldızlı takım istediği savunmayı ve hücum organizasyonlarını sahaya yansıtamayınca soyunma odasına da 40-32 geride gitti.

Farkın milli takım aleyhine çift hanelere çıktığı maçın 3’üncü periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Özellikle Ömer Kutluay’ın art arda ürettiği sayılarla rakibini çeyrek sonunda yakalayan ay-yıldızlı takım 3’üncü çeyreğin bitimine 19 saniye kala yine Ömer’in 3 sayılık atışıyla farkı 1 sayıya indirmeyi başardı: 54-55. Periyot bu skorla sona erdi.

Son çeyreğe de hızlı başlayan milliler oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 76-71 mağlup ayrıldı.

Millilerde Ömer Kutluay 25, Beşir Briant 17, Darius Karutasu ise 16 sayı üretti.

Milli takım yarın Avustralya ile 3’üncülük maçına çıkacak.