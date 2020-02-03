YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Türkiye Finali Kayaklı Koşu Yarışları sona erdi

Türkiye Finali Kayaklı Koşu Yarışları sona erdi

BİTLİS HABERLERİ  | 03.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bitlis’te düzenlenen Türkiye Finali Kayaklı Koşu Yarışları sona erdi.Türkiye Kayak Federasyonu programında yer alan ve 300 kayakçının katıldığı Birinci Etap Kayaklı Koşu Yarışları bugün sona erdi.

Bitlis’te düzenlenen Türkiye Finali Kayaklı Koşu Yarışları sona erdi.
Türkiye Kayak Federasyonu programında yer alan ve 300 kayakçının katıldığı Birinci Etap Kayaklı Koşu Yarışları bugün sona erdi. Dün sabah saatlerinde başlayan ve 22 ilden 300’ün üzerinde sporcu ve antrenörün katıldığı yarışlarda dereceye girenler, önümüzdeki günlerde Erzurum’da yapılacak ikinci etap müsabakalarında yarışacaklar.
Bitlis’te düzenlenen yarışların son gününde kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. Sabah 10.00’da başlayan serbest kategorideki yarışlara 14 farklı dalda sporcular katıldı. Yapılan yarışmalar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.
Saat 14.00’da Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve sporcuların katılımıyla madalya töreni düzenlendi. Madalya töreni sırasında açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu faaliyete ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, “Şu anda Bitlis’in Rahva bölgesindeyiz. Hava eksi 7 derece, ama bugün en sıcak ve keyifli günlerden birini yaşıyoruz. Kayak Federasyonumuz Bitlis’te kayaklı koşunun birinci etap yarışmalarını düzenledi. Federasyon Başkanımız Ali Oto, Bitlis’i hiç unutmuyor. Bizi her yıl böyle güzelliklerle buluşturuyor. Bundan sonraki etaplar Erzurum ve Bolu’da olacak. Bitlis’te düzenlenen yarışlara 282 sporcu katıldı. Yaklaşık 70 civarında da antrenör var, toplam 350 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu vesile ile hem kendi kurumlarımıza hem de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı olan sporcuları da kutluyorum” dedi.
Program, madalyaların verilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:30
İkindi
15:17
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde eğitim gören Arda’nın karnesini evine giden Vali Çağatay verdi

Evde eğitim gören Arda’nın karnesini evine giden Vali Çağatay verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Ahlat’ta

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik Ahlat’ta

Bitlis’ten kartpostallık kış manzaraları

Bitlis’ten kartpostallık kış manzaraları

Bitlis’te Doğal Dondurma Karlı Pekmez Keyfi

Bitlis’te Doğal Dondurma Karlı Pekmez Keyfi

Bitlis Özel Selahaddin Eyyübi Koleji'nin LYS Başarısı

Bitlis Özel Selahaddin Eyyübi Koleji'nin LYS Başarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.