YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar

Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar

BİLECİK HABERLERİ  | 21.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri, 14.

Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri, 14. TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Yarışmasında Bilim Tarihi alanında “Bir Kandil Prof. Dr. Fuat Sezgin” isimli projesi ile bölge birincisi oldular.
Bu başarı nedeniyle bölge birincisi okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından kabul edildi. Başarıların dolayı tüm emeği geçenleri kutlayan Mahmut Demir, “Bölge birincisi olma başarısı gösteren okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum. Özellikle Proje Danışmanı Bilgisayar Öğretmeni Banu Aksu’yu ve öğrencilerimiz Kerem Sazan ile Ali Osman Bağdu’yu bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye finallerinde de üstün başarılar diliyor, ilçemizin ismini böyle önemli bir yarışmada duyurma başarısı gösterdikleri için yürekten kutluyorum. Finallerden de başarılı bir sonuçla döneceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Erdek’te Telekom’a ait altyapı bacası çöktü
Kuşadası’nda motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Kuşadası’nda motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:50
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:38

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Şahin, itfaiye personeli ile bir araya geldi
Başkan Şahin, itfaiye personeli ile bir araya geldi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’ne Kütüphane Kuruluyor
Bozüyük Halk Eğitim Merkezi’ne Kütüphane Kuruluyor
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.