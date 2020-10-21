Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri, 14. TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Yarışmasında Bilim Tarihi alanında “Bir Kandil Prof. Dr. Fuat Sezgin” isimli projesi ile bölge birincisi oldular.

Bu başarı nedeniyle bölge birincisi okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından kabul edildi. Başarıların dolayı tüm emeği geçenleri kutlayan Mahmut Demir, “Bölge birincisi olma başarısı gösteren okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum. Özellikle Proje Danışmanı Bilgisayar Öğretmeni Banu Aksu’yu ve öğrencilerimiz Kerem Sazan ile Ali Osman Bağdu’yu bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye finallerinde de üstün başarılar diliyor, ilçemizin ismini böyle önemli bir yarışmada duyurma başarısı gösterdikleri için yürekten kutluyorum. Finallerden de başarılı bir sonuçla döneceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

