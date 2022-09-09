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Türkiye Finans Emekli Maaş Promosyon Kampanyası'nı yeniledi

09.09.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Finans emekli maaşını getiren müşterilerine 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası Emekli Maaş Promosyon Kampanyası’nı yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, emekli maaşını Türkiye Finans’a getiren müşterilerine 7 bin 500 TL’ye varan tutarda promosyon ödemesi yaparken; yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans’a taşımalarına aracılık eden emekli maaşı müşterilerine ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödüllere sahip olma imkanı sunuyor.

Emekli Maaş Promosyon Kampanyası, promosyon ödemesi ve nakit ödüllerin yanı sıra çok çeşitli avantajları bir arada bulunduruyor.

Şubede işlem önceliği, bankanın farklı kategorilerdeki kredi kartlarından ücretsiz faydalanma olanağı, ücretsiz EFT ve havale işlemleri, yüzde 50 indirimli kiralık kasa hizmeti, 8 bin 700 anlaşmalı Yapı Kredi ve PTT ATM’sinden 2 bin TL’ye kadar ücretsiz para çekme hakkı ile ilk 3 ay bankanın kredi kartıyla yapılacak aylık 250 TL ve üzeri harcamaya 100 TL, toplamda 300 TL’ye varan bonus puan kazanma gibi fırsatlar da kampanya kapsamında sunuluyor.

Ayrıca emekliler maaş günlerinden 3 gün önce ücretsiz 1000 TL'ye kadar para çekebiliyor.

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