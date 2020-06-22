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Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcılığına Yiğit Satılmaz getirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcılığına Yiğit Satılmaz getirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Hazine Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Satılmaz oldu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Yiğit Satılmaz, Hazine Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 15 Haziran itibarıyla başladı. Satılmaz, Hazine Grubu içerisindeki tüm süreç ve projelere de liderlik edecek.

Verilen bilgiye göre, 2008 yılında Princeton Üniversitesi'nden mezun olan Yiğit Satılmaz, çalışma hayatına aynı yıl içerisinde JP Morgan Londra’da Hazine Bölümü'nde trader olarak başladı.

2010-2012 yılları arasında JP Morgan New York'a transfer olan Yiğit Satılmaz, 2012 yılında ING Türkiye'nin Hazine Satış bölümüne geçiş yaptı.

2014 yılında aynı kurumda Hazine Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü olarak çalışmaya başlayan Satılmaz, 2015-2018 yılları arasında Finansal Kurumlar Grup Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2018-2019 yılları arasında ING Londra'da kariyerine devam eden Yiğit Satılmaz, 2019 Haziran itibarıyla ING Türkiye'de Hazine Grubu'ndan sorumlu Grup Müdürü oldu.

Satılmaz, 15 Haziran 2020 itibarıyla da Türkiye Finans ailesine katıldı.

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