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Türkiye Finans’a Standard Chartered Bank’tan Altın Mükemmellik Ödülü

11.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek: - "Standard Chartered Bank’tan aldığımız bu ödül bankamızın uluslararası para transferlerindeki yakaladığı kalite çizgisinin oldukça yüksek olduğunun önemli bir göstergesi. STP ödüllerine üçüncü kez layık görülmek de bizim için ayrı bir gurur vesilesi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği uluslararası bankacılık işlemleri ve para transferlerinde ulaştığı hız ve hatasızlık oranı ile Standard Chartered Bank'tan Straight Through Processing Gold-Uçtan Uca Otomasyon (STP) Altın Mükemmellik Ödülü kazandı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği uluslararası bankacılık işlemleri ve para transferlerinde ulaşmış olduğu hız ve hatasızlık oranı ile dünyanın önemli bankaları arasında yer alan Standard Chartered Bank tarafından Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.

SWIFT merkezi ve muhabir bankaların STP (Straight Through Processing-Uçtan Uca Otomasyon) ile ilgili belirlemiş oldukları kurallar çerçevesinde yurt dışına gönderilen USD transferlerini yüzde 98,30 oranında hatasız olarak gerçekleştiren Türkiye Finans, bu ödülle müşterilerine uluslararası standartlarda hizmet verdiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, uluslararası standartlarda müşterilere hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Standard Chartered Bank’tan aldığımız bu ödül bankamızın uluslararası para transferlerindeki yakaladığı kalite çizgisinin oldukça yüksek olduğunun önemli bir göstergesi. STP ödüllerine üçüncü kez layık görülmek de bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Bu başarımızın temelinde, memnuniyet odaklı yaklaşımımızın yanı sıra, deneyimli bir ekip ve güçlü bir altyapı yer alıyor. Muhabir bankacılık işlemlerinde elde ettiğimiz hız ve hatasızlık oranlarını koruyarak hem ulusal hem de uluslararası tüm paydaşlarımızın bize duydukları güveni en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.”

Mükemmellik Ödülü, Standard Chartered Bank tarafından bir finans yılını kapsayacak şekilde muhabirlik hizmeti verdiği uluslararası bankacılık transfer işlemlerinde hatasızlık oranı yüzde 95 ve üzerinde işlem gerçekleştiren bankalara veriliyor.

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