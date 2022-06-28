Türkiye Finans'tan emeklilere yönelik fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, emeklilere özel cazip fırsatlardan oluşan bir destek paketi sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 3 bin 500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

Emekli maaşı taşıma kampanyası; promosyon ödemesi ve nakit ödüllerin yanı sıra çok çeşitli avantajları bir arada bulunduruyor. Şubede işlem önceliği, bankanın farklı kategorilerdeki kredi kartlarından ücretsiz faydalanma olanağı, ücretsiz EFT ve havale işlemleri, yüzde 50 indirimli kiralık kasa hizmeti, 8 bin 700 anlaşmalı Yapı Kredi ve PTT ATM'sinden 2 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme hakkı ile ilk 3 ay bankanın kredi kartıyla yapılacak aylık 250 TL ve üzeri harcamaya 100 TL, toplamda 300 TL'ye varan bonus puan kazanma gibi fırsatlar da kampanya kapsamında sunuluyor. Ayrıca, emekliler, maaş günlerinden 3 gün önce ücretsiz 1.000 TL'ye kadar para çekebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, yıllarca emek ve özveriyle çalışıp emekli olmaya hak kazanan tüm vatandaşların birikimlerini güvenle koruyan ve büyüten bir banka olmak için çalıştıklarını, onların hayata kolayca katılmalarını sağlayacak fırsatlar sunarak "emeklilerin bankası" olmayı hedeflediklerini belirtti.

