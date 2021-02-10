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Türkiye Finans’tan IBAN’sız, 7/24 para transferi

10.02.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Türkiye Finans Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı Satış Müdürü Melis Tosun Arslan: - "Merkez Bankası ve BKM iş birliği içerisinde geliştirdiğimiz KOLAS projemiz ile FAST’ı birleştirerek, 26 haneli IBAN numarasına gerek kalmadan müşterilerimizin diğer bankalardan para almalarını ve göndermelerini sağladık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) duyurduğu para transfer sistemi FAST’i (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) uygulamaya alarak müşterilerinin 7 gün 24 saat para transferi yapabilmelerine olanak sağlıyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, para transferi işlemlerinde IBAN yerine cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi ve pasaport numarası bilgilerini eşleştirmeyi sağlayan KOLAS’ı (Kolay Adresleme Sistemi) devreye alan Türkiye Finans, IBAN zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası, hızla dijitalleşen yeni dünyada müşterilerine sunduğu yeni sistemlerle bankacılık işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka, TCMB'nin uygulamaya aldığı KOLAS’ı devreye alarak müşterilerinin IBAN numarasını iletmeden kolay, akılda kalıcı, hesabına tanımlı Kolay Adres bilgisini paylaşarak, farklı bankalardaki hesaplardan hızlı ve kolay para transferi alabilmeyi sağlıyor. Kolay Adresleme ile Banka, bireysel veya tüzel müşterilerinin cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi veya pasaport numarası bilgilerini IBAN ile eşleştirerek, para transferi işlemlerinin 7 gün 24 saat gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

Türkiye Finans’ın uygulamaya aldığı, TCMB'nin geliştirdiği para transfer sistemi olan FAST ise farklı banka hesapları arasında 7 gün 24 saat para transferi yapılabilmesini sağlıyor. EFT’ye göre para transferi işlemini daha hızlı gerçekleştiren FAST, para karşı hesaba aktarıldığında hem göndericiye hem alıcıya anlık bilgilendirme olanağı da sunuyor.

Banka, Türkiye Finans mobil şubelerinden 7/24 para transferini KOLAS ile kolaylaştırmanın ötesinde, TR Karekod ile entegre ederek hem para transferi alma hem de gönderme süresini daha da kısa süreye taşıyacak. Alıcı ya da gönderici konumundaki mobil şube kullanıcılarının çok kısa sürede kullanımına açılacak olan TR Karekod ile işlem özelliği, karşı tarafla yan yana ya da uzak mesafedeyken de para transferini mümkün kılıyor.

- "FAST ile yepyeni bir döneme girdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı Satış Müdürü Melis Tosun Arslan, uzun zamandır dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlar sayesinde Türkiye Finans’ın bankacılık sektörünün dijital dönüşüm sürecine en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olduğunu belirtti.

Nakit yönetimi ürünleriyle müşterilere kolaylıklar sunmaya ve hayatlarına fark katmaya devam ettiklerini bildiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ödeme, tahsilat ve tedarik zinciri çözümlerinin yanı sıra, 7 gün 24 saat kesintisiz para transferi alma ve gönderme hizmetimizle de müşterilerimizin yanındayız. Dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında öncüleri arasında yer almaktan gurur duyduğumuz, Merkez Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz FAST projemizi de bu kapsamda müşterilerimizin kullanımına sunduk. FAST ile 7 gün 24 saat bankacılık işlemlerinin kesintisiz ve hızlı yapıldığı yepyeni bir döneme girdik. Üstelik yine Merkez Bankası ve BKM iş birliği içerisinde geliştirdiğimiz KOLAS projemiz ile FAST’ı birleştirerek, 26 haneli IBAN numarasına gerek kalmadan müşterilerimizin diğer bankalardan para almalarını ve göndermelerini sağladık."

Arslan, Türkiye Finans olarak, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümlere en hızlı adapte olan öncü bankalardan biri olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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