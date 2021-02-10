Türkiye Finans’tan IBAN’sız, 7/24 para transferi

Türkiye Finans Katılım Bankası, hızla dijitalleşen yeni dünyada müşterilerine sunduğu yeni sistemlerle bankacılık işlemlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka, TCMB'nin uygulamaya aldığı KOLAS’ı devreye alarak müşterilerinin IBAN numarasını iletmeden kolay, akılda kalıcı, hesabına tanımlı Kolay Adres bilgisini paylaşarak, farklı bankalardaki hesaplardan hızlı ve kolay para transferi alabilmeyi sağlıyor. Kolay Adresleme ile Banka, bireysel veya tüzel müşterilerinin cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi veya pasaport numarası bilgilerini IBAN ile eşleştirerek, para transferi işlemlerinin 7 gün 24 saat gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, para transferi işlemlerinde IBAN yerine cep telefonu, e-posta, kimlik, vergi ve pasaport numarası bilgilerini eşleştirmeyi sağlayan KOLAS’ı (Kolay Adresleme Sistemi) devreye alan Türkiye Finans, IBAN zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

Türkiye Finans’ın uygulamaya aldığı, TCMB'nin geliştirdiği para transfer sistemi olan FAST ise farklı banka hesapları arasında 7 gün 24 saat para transferi yapılabilmesini sağlıyor. EFT’ye göre para transferi işlemini daha hızlı gerçekleştiren FAST, para karşı hesaba aktarıldığında hem göndericiye hem alıcıya anlık bilgilendirme olanağı da sunuyor.

Banka, Türkiye Finans mobil şubelerinden 7/24 para transferini KOLAS ile kolaylaştırmanın ötesinde, TR Karekod ile entegre ederek hem para transferi alma hem de gönderme süresini daha da kısa süreye taşıyacak. Alıcı ya da gönderici konumundaki mobil şube kullanıcılarının çok kısa sürede kullanımına açılacak olan TR Karekod ile işlem özelliği, karşı tarafla yan yana ya da uzak mesafedeyken de para transferini mümkün kılıyor.

- "FAST ile yepyeni bir döneme girdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Nakit Yönetimi ve İşlem Bankacılığı Satış Müdürü Melis Tosun Arslan, uzun zamandır dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlar sayesinde Türkiye Finans’ın bankacılık sektörünün dijital dönüşüm sürecine en hızlı uyum sağlayan bankalardan biri olduğunu belirtti.