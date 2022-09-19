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Türkiye Finans'tan okula dönüş dönemine özel üç yenilikçi ürün

19.09.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert: - "Okula dönüş dönemine özel gerçekleştirdiğimiz kampanya kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek üç farklı ürünümüzün gücünü ve ayrıcalıklarını bir araya getirdik"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası okula dönüş günleri kapsamında üç ürününü bir araya getirdiği yeni bir kampanya başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital finansman alt yapısıyla bankacılık sektöründe bir ilk olan ürünü eXtra Limit ile İhtiyaç Finansmanı ve Happy Kart’ı bir araya getiren kampanya, 15 Ekim’e kadar olan tüm harcama ve alışverişlerde geçerli olacak.

Şubeye gitmeye gerek kalmadan, dijital kanallardan tamamen ücretsiz şekilde online başvuru yapılabilen eXtra Limit’i alışverişlerinde kullanan müşterilere 36 aya varan taksit imkânı sunulmasının yanı sıra, tek seferde 1.000 TL ve üzerinde yapılacak ilk alışverişlerinde 100 TL hediye ediliyor. eXtra Limit’ten faydalanmak için görüntülü görüşme ile Türkiye Finans müşterisi olunabiliyor ve dakikalar içerisinde talep edilen finansman tutarı ek prosedürlere gerek kalmadan müşteriye özel tahsis edilen limit dâhilinde sanal banka kartına yükleniyor. Ardından müşteriler eXtra Limit’lerindeki tutarları dâhilinde ister fiziki mağazalarda pos üzerinden QR kod ile ödeme yapabiliyor isterlerse e-ticaret harcamalarında eXtra Limit’lerini kullanabiliyorlar. Ayrıca alışverişlerdeki ödeme tutarını yeniden taksitlendirme imkânı sunan eXtra Limit’e bir kere başvurmak yeterli. Limitler ödeme yaptıkça açılıyor ve müşteriler alışverişlerine kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

Türkiye Finans, eXtra Limit’in yanı sıra müşterilerine, okul ihtiyaçlarından tekstil ve teknolojik ürünlere kadar olan her türlü harcamalarında 100 bin TL’ye kadar şube dışı kanallardan, 120 bin TL’ye kadar da şubeden hızlı ve zahmetsiz bir şekilde İhtiyaç Finansmanı kolaylığı sağlıyor. Banka, üçü bir arada kampanyanın diğer bir fırsatını da Happy Kredi Kartı üzerinden sunuyor. Tüm Happy Kart müşterileri 15 Ekim’e kadar yapacakları peşin 500 TL ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarına kâr payı olmadan 5 taksite kadar bölme imkanına sahip olacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, "Türkiye ekonomisine sağladığımız finansman desteğini dijital alt yapısı kuvvetli yenilikçi ürünlerimizle güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Türkiye Finans’ın açık bankacılık tarafındaki tecrübesini uzaktan müşteri edinimi başta olmak üzere tüm dijital bankacılık süreçlerimize entegre ederek müşterilerimize hızlı, güvenli ve zahmetsiz finansman edinimi olanakları sunuyoruz. Okula dönüş dönemine özel gerçekleştirdiğimiz kampanya kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek üç farklı ürünümüzün gücünü ve ayrıcalıklarını bir araya getirdik. Türkiye Finans olarak her zaman olduğu gibi bu kez de ihtiyacın doğduğu an doğduğu yerde müşterilerimizin taleplerini karşılamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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