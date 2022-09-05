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Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı

05.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı

GİRESUN (AA) - Türkiye'den 12 aylık dönemde yaklaşık 2 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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