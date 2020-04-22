Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Fırınlara özel pide siparişi verilemeyecek

"Bunların en başında gelen 2 konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı, kuşbaşılı özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişi gerçekleşmeyecek. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu da iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani iftar saatine 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek fakat satışlar devam edecek. Burada yanlış anlaşılmasın satışlarda bir sıkıntı yok satışlarımız devam edecek, üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa yoğunluk varsa kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi geçmişte olduğu gibi yapacaktır."

"En son 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği, bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi, başka bir ilçede dağıtım yapamamaktadır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor."

- Pide fiyatları

Pide fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 8-13 civarında artışın söz konusu olduğunu belirten Balcı, fiyat artışını, un, maya ve susam fiyatlarındaki artışa kıyasla en düşük seviyede tuttuklarını söyledi.

Balcı, pide fiyatlarının, vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak belirlendiğini vurguladı.

Pidenin de poşete konularak satılacağını ifade eden Balcı, "Bugüne kadar nasıl tek bir vatandaşımız ekmek aramadıysa bu ramazan ayında da en sağlıklı şekilde, sosyal mesafeyi koruyarak, fırın önlerinde kuyrukları önleyerek satışlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

- Ekmek üretimi yüzde 20-25 azaldı

Bir gazetecinin "evde ekmek yapımındaki artışın fırınların ekmek üretimine etkisi"ne ilişkin sorusu üzerine Balcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız evde ekmekten ziyade börek yapıyor, çayın yanında kek yapıyor, sabah kahvaltısına poğaça yapıyor çünkü bunları yapmak daha kolay, ekmek yapmak kolay değil. Her evde ekmek yapmaya müsait ortam da yok ama ocakta böreğinizi pişirebiliyorsunuz, kekinizi yapabiliyorsunuz. Börek yapılan evde ekmek tüketimi muhakkak az olacaktır ve böyle de oluyor. En az yüzde 20-25 düşüş söz konusu."