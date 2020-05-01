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Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.05.2020 21:43 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

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