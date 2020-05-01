Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.
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