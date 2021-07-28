Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sona erdi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılan TFF Olağan Genel Kurulu'nda federasyon başkanı Nihat Özdemir, kulüp başkanlarının konuşmalarına ilişkin söz aldı.

Özdemir, yaptığı konuşmada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a seslenerek, "Dün akşam geç saatlere kadar süren toplantı yaptık. Sayın Ağaoğlu’nun dediği gibi gece geç saatlere kadar sürdü. Tarihi bir kararlar aldık ve inşallah bugün burada sizlerin desteği ile gerçekleştireceğiz." dedi.

"Bıçak kemiğe dayandığı zaman ödemeler yapıldı." denildiğini ifade eden Özdemir, "Bakın arkadaşlar. Beinsports ile yaptığımız mücadeleyi, 71 yaşındayım, bu mücadeleyi kendi işim için yapmadım. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. Biz 4 arkadaş bu mücadele ile bu duruma getirebildik. Sayın Fikret Orman, Mehmet Sebil, Çebi döneminde elimizden geleni yaptık ancak bu kadar yapabildik. Pandemi hemen hemen iki yıl sürdü. Türkiye’deki döviz olayları yaşanıyor. Ayrıca sözleşmede 'Herhangi bir durumda uyarlama yapılacak' maddesi var. Ana sözleşmede var bu. Sayın Göksel bey bunu hatırlar. İki yılda aldığımız para 5 milyar artı KDV'dir. Bu paranın sadece %4’nü federasyona gerisini ise tüm liglere ve hakemlere harcadık." diye konuştu

"Yayıncı kuruluşla probleminiz var mı evet tabii ki var." diyen Özdemir, şöyle devam etti:

"4 seneyi tamamladık. Ben bu ihaleyi yapmadım, ihale komisyonunda da yoktum. Ama federasyondan ve kulüplerden 4 temsilci vardı. Biz göreve geldiğimizde 1 Haziran 2019 da Bein Genel Müdürlüğüne gittim ve 3 sayfa liste koydular önümüze. Sorunlar, sorunlar, sorunlar... Elimizden geldikçe sorunları hallettik. Büyük sıkıntı çekiyoruz sayın Ali Koç. Şimdi son bir hedefimiz kaldı. Son yıl taksitini son yıl sözleşmesinin rakamını bağlamak ve bu rakamı da bağlarken tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Ağaoğlu ve Kulüpler Birliğinin yönetim kurulu ile görüşeceğiz. Anlaşmayı imzalayacağız. Bunu yaparken de kendi başımıza hareket etmeyeceğiz. İlk yüzde 25 taksitini de alacağız siz kulüplerimize dağıtacağız. 4 büyüklerin yayıncı kuruluş geliri belki yüzde 40’ı bulmuyor. Ama ikinci, üçüncü lig takımlarında yüzde 70’i yüzde 90’ı buluyor. Dört kulüp beni aramıyor fakat diğer kulüplerle telefonlarımız durmuyor. Çoğu başkan parayı kasasında görmeden harcama yapmıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendi iş hayatımda bu kadar mesai yapmıyorum. Son yılında pazarlığını bitireceğiz ve size sunacağız. Sizden olur alıp yolumuza öyle devam edeceğiz.’"

Başkan Özdemir'in konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurlu raporu ibra edildi.

Gündemin sonuna eklenen "TFF Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun atama değil seçimle göreve gelmesine olanak tanıyan statü değişikliği" önergesi 3'te 2 çoğunluk sağlanarak kabul edilmesinin ardından genel kurul toplantısı sona erdi.

