Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ziyaret

Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Küçükdemir ve Dağıtım Sorumlusu Zekai Bayrak, Tekman Belediye Başkanını Mustafa Ergin’i makamında ziyaret etti.

Orhan Küçükdemir ziyarette Türkiye Gazetesinin bölgedeki faaliyetleri hakkında Başkan Ergin’e bilgi verdi.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ise seçildikten sonra vakit kaybetmeden ilçenin acil çözülmesi gereken sorunlarını giderdiklerini belirterek, “Başlattığımız bir çok çalışmayı tamamladık. Yatırımlarımız devam ediyor. Yeni projelerimizin fizibilite ve proje hazırlık süreçleri devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in destekleri ile ilçemizde bugüne kadar yapılamayan yatırımları bir bir gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Orhan Küçükdemir ilçeye 2 yıl önce geldiğini ve geçen iki yılda ilçede gözle görülür bir fark yaşandığına işaret etti.

