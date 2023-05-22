YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

22.05.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası devam ediyor.

İlkadım Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'na 7-18 yaş arasında 374 sporcu katılıyor. 25 Mayıs'ta sona erecek turnuvada dereceye girenlere toplam 100 bin lira ödül ile çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Samsun Satranç Temsilcisi Duran Karaköse, AA muhabirine, Samsun'da yeni yapılan İlkadım Satranç Salonu'nda Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Dört yüz kişinin aynı anda satranç oynayabileceği bir salonun kente kazandırıldığı için mutlu olduklarını bildiren Karaköse, "Salonun Samsun'a kazandırılmasından dolayı Türkiye Satranç Federasyonuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Turnuvalara 30 ilden sporcunun katıldığına işaret eden Karaköse, şöyle devam etti:

"Çok güzel şekilde şu an müsabakalar devam ediyor. Turnuvada görevli hakemlerimize ve federasyon yetkililerimize bu anlamda teşekkür ederiz. Turnuvanın bir başka özelliği de en son oynanan turnuva 95 sporcuyla oynanmıştı. Şu anda da 300'ü aşkın sporcu ile güzel bir sayıya ulaştık. Bunu daha da artırmak hedefimiz. Arnavutluk'ta yapılan satranç müsabakalarında da milli sporcularımız güzel sonuçlar elde etti, bu anlamda da mutluyuz."

MAÇLAR İNTERAKTİF OLARAK İZLENEBİLİYOR

Şu anda ilk 20 masada oynanan müsabakaların canlı olarak yayınlandığını dile getiren Karaköse, "Oynanan hamleleri dünyada isteyen herkes takip edebiliyor. Bu da bizim için çok önemli. Herkes hangi maçların nasıl oynandığını analiz ederek, verilerine ulaşabiliyor, maçları takip edebiliyorlar internet üzerinden." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybettiSokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda denize atlayarak intihar eden kişinin cesedi bulunduBeyoğlu'nda denize atlayarak intihar eden kişinin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Samsun Satranç türkiye satranç federasyonu

Samsun Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:04
Öğle
12:36
İkindi
16:34
Akşam
19:59
Yatsı
21:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Sinem eczanesi
Atakum
Deva eczanesi
Carsamba
Kaplicalar eczanesi
Havza
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Gümüş eczanesi
Terme
Yilmaz eczanesi
Tekkekoy
Yeni ayvacik eczanesi
Ayvacik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.