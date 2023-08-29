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Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun "7. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" İstanbul'da yapıldı

29.08.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun (TGSP) düzenlendiği 7. Gençlik Liderliği Eğitimi Programı'nın (GLEP) "Yoğunlaştırılmış Eğitim Kampı" İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu'nun "7. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" İstanbul'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının paydaşlığında Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen programa, farklı illerdeki STK'lerden seçilen 21-27 yaş gençler katıldı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın 7'nci dönemine, 13 ilden 270 kişinin katıldığını söyledi.

Erdoğan, katılımcılar arasında, farklı meslek gruplarından gençlik merkezlerinde gönüllü gençlik liderliği yapanlar veya sivil toplum kuruluşları bünyesinde gönüllü olarak gençlerin faaliyetlerine destek verenlerin yer aldığını belirtti.

Gençlerin ve çocukların daha iyi yetişmesine katkı sağlamada gönüllü olup ön plana çıkanları, ücretsiz verilen eğitimlerle desteklemeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, eğitimin sonunda gençlerin burada edindikleri yetkinliklerle, eğitim programında öğrendikleri araçlarla yaptıkları işi daha iyi yapabilmelerinin hedeflendiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Böylelikle aslında TGSP'nin Gençlik Liderliği Eğitim Programı, gençlik çalışmalarının daha güçlü, daha verimli, daha etkili olmasını sağlayan bir çarpan rolü oynamaya çalışıyor." dedi.

"MESELE DAHA İYİ BİREYLER YETİŞTİRMEK"

Etkinliğe 13 ilden eğitime katılanların yanı sıra bütün illerden bir grup gencin de gelmesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki 270 arkadaş illerine döndükleri zaman belki bir yıl boyunca 25 bin gençle, çocukla etkinlikler yapacaklar. Mesele, daha iyi bireyler yetiştirmek. Bu toprakların kıymetini, vatanperverlik ruhunu benimseyen, bu toprakları vatan yapan değerleri bilen ama aynı zamanda özgüveni olan, iletişim kurabilen, kendine büyük hedefler koyup, bu hedefleri kovalayabilen ve sadece kendini değil, aynı zamanda toplumunun çıkarlarını, menfaatlerini, meselelerini düşünebilen, dert edinebilen bireyler yetişsin."

Bilal Erdoğan, buna aracı olan gönüllüleri bu eğitimle desteklemenin bugüne kadar çok olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek, "İnşallah TGSP de bunları her yıl yapmaya devam edecek." diye konuştu.

Program kapsamında Necmettin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı gençlerle bir araya geldi.

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