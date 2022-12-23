Türkiye genelinde 20 milyon TL’lik vurguna 20 gözaltı

Operasyonda 2 şirket sahibinin hesabında ve şirketlerde ziynet eşyası, nakit para olmak üzere toplam 20 milyonun üzerinde para ve sahte evraklar ele geçirildi.

Operasyon merkezde 2 ayrı şirkete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da 2 ayrı şirket kurarak 18 işçi alan Nazlı A. (36) ve Ferhat Y. (38) internet ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden araç muayene istasyonu adına Türkiye’nin 81 ilinden randevular aldı. İnternet arama motorunda ilk sıralara bir şekilde linklerini yerleştirmeyi başaran Nazlı A. ve Ferhat Y. buradan kendilerine ulaşan araç sahiplerine bir bir randevu verdi. Verilen randevular karşılığında 95 TL para tahsil ederek zorunlu olduğunu belirten şahıslar mail order aracılığıyla hem internetten hem de çağrı merkezi telefonlarından araç sahiplerinden 95 TL tahsil etti. Aksaray’da kurulan 2 şirket 2 elebaşı ve 18 personeliyle Türkiye genelinde binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptı.

2 ŞİRKETE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 20 MİLYON TL ÜZERİNDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bir internet sitesi üzerinden bazı araç sahiplerinin şikayeti üzerine 3 ay önce Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi şikayetler üzerinden ulaştığı bilgiler doğrultusunda geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. 3 ay önce şirket sahiplerini tespit ederek şirketleri ve dolandırıcılık çetesi lideri olan Nazlı A. ile Ferhat Y.’yi takibe aldı. Aylarca 2 şahsı ve beraberinde çalışın 18 personel ve şirketleri teknik ve fiziksel olarak takip eden ekipler 3 ayın sonunda yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti yüzlerce polisin katıldığı operasyonda Aksaray merkezdeki 2 ayrı şirkete eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 şirket sahibi ve 18 personel yakalanarak gözaltına alındı. Şirket sahibi 2 kişinin hesabında ve şirketlerde yapılan aramalarda 4 bin 80 Euro, 2 bin 300 dolar, 40 bin nakit para, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası olmak üzere toplam 20 milyon TL’nin üzerinde para ele geçirildi. Şahısların banka hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan 20 şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

