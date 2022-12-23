YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Türkiye genelinde 20 milyon TL’lik vurguna 20 gözaltı

Türkiye genelinde 20 milyon TL’lik vurguna 20 gözaltı

23.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da 2 ayrı şirket kurarak araç muayene istasyonunun adına telefon ve internet üzerinden randevu veren, karşılığında araç sahiplerinden 95 TL para tahsil ederek Türkiye genelinde binlerce kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandıran 20 kişilik dolandırıcılık şebekesi Aksaray Emniyetinin operasyonuyla çökertildi.

Operasyonda 2 şirket sahibinin hesabında ve şirketlerde ziynet eşyası, nakit para olmak üzere toplam 20 milyonun üzerinde para ve sahte evraklar ele geçirildi.

Operasyon merkezde 2 ayrı şirkete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da 2 ayrı şirket kurarak 18 işçi alan Nazlı A. (36) ve Ferhat Y. (38) internet ve kurdukları çağrı merkezi üzerinden araç muayene istasyonu adına Türkiye’nin 81 ilinden randevular aldı. İnternet arama motorunda ilk sıralara bir şekilde linklerini yerleştirmeyi başaran Nazlı A. ve Ferhat Y. buradan kendilerine ulaşan araç sahiplerine bir bir randevu verdi. Verilen randevular karşılığında 95 TL para tahsil ederek zorunlu olduğunu belirten şahıslar mail order aracılığıyla hem internetten hem de çağrı merkezi telefonlarından araç sahiplerinden 95 TL tahsil etti. Aksaray’da kurulan 2 şirket 2 elebaşı ve 18 personeliyle Türkiye genelinde binlerce araç sahibinden yaklaşık 20 milyonluk vurgun yaptı.

2 ŞİRKETE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 20 MİLYON TL ÜZERİNDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bir internet sitesi üzerinden bazı araç sahiplerinin şikayeti üzerine 3 ay önce Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi şikayetler üzerinden ulaştığı bilgiler doğrultusunda geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. 3 ay önce şirket sahiplerini tespit ederek şirketleri ve dolandırıcılık çetesi lideri olan Nazlı A. ile Ferhat Y.’yi takibe aldı. Aylarca 2 şahsı ve beraberinde çalışın 18 personel ve şirketleri teknik ve fiziksel olarak takip eden ekipler 3 ayın sonunda yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti yüzlerce polisin katıldığı operasyonda Aksaray merkezdeki 2 ayrı şirkete eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 şirket sahibi ve 18 personel yakalanarak gözaltına alındı. Şirket sahibi 2 kişinin hesabında ve şirketlerde yapılan aramalarda 4 bin 80 Euro, 2 bin 300 dolar, 40 bin nakit para, 100 bin TL değerinde ziynet eşyası olmak üzere toplam 20 milyon TL’nin üzerinde para ele geçirildi. Şahısların banka hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan 20 şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandıAraçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
Avcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan 4 hırsız, ortalığı savaş alanına çevirdiAvcılar E-5’te polisin dur ihtarına uymayan 4 hırsız, ortalığı savaş alanına çevirdi
Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybettiKestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 23 Aralık Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
12:48
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
18:57
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.