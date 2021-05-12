Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başladı

Ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanmaya başlanan e-Duruşma sistemiyle bugüne kadar 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Duruşma sistemi, Ankara Batı, Bakırköy, İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma hazır hale geldi.

Adalet Bakanlığınca ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın 2021 sonu itibarıyla 1800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "e-Duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

