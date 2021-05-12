YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başladı

Türkiye genelinde 679 mahkemede e-Duruşma uygulanmaya başladı

12.05.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyelerde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde e-Duruşma'ya geçildi, 10 bin 324 duruşma yapıldı - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: - "e-Duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız, 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek"

Adalet Bakanlığınca "Yargı Reformu Stratejisi" kapsamında hayata geçirilen e-Duruşma sistemi, Türkiye genelindeki 679 mahkemede uygulanmaya başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, e-Duruşma sistemi, Ankara Batı, Bakırköy, İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanıma hazır hale geldi.

Uygulama sayesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilirken, emek ve zaman tasarrufuyla da yargılamalarda kolaylık sağlanıyor.

Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına olanak sağlıyor.

- e-Duruşma sistemiyle 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki 535 mahkemede uygulanan e-Duruşma mahkemesi 679'a ulaştı.

Ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanmaya başlanan e-Duruşma sistemiyle bugüne kadar 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığınca ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın 2021 sonu itibarıyla 1800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "e-Duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiPençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:30
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

Asal Eczanesi
Cankaya
Burcu Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Demirhan Eczanesi
Cankaya
Dikmen Vadi Eczanesi
Cankaya
Gaziler Eczanesi
Cankaya
Halide Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.