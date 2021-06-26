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  4. Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

26.06.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısıtlama, 28 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca, Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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