Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Antalya'da çalıştay düzenleyecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF), Antalya'da 15-17 Ocak'ta "İstişare ve Kulüp Başkanları Çalıştayı" düzenleyecek.

GESF'den yapılan açıklamada, Antalya'da gerçekleşecek çalıştaya son genel kurulda oy kullanmış ve 2021 yılında en az 2 faaliyete katılmış kulüp başkanlarının ya da temsilcilerinin katılabileceği ifade edildi.

Çalıştaya sadece B1 sınıfında olan başkanların veya temsilcilerinin refakatçileriyle katılabileceği kaydedildi.

