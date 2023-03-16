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  4. Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı

Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı

16.03.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki 113 noktada 992 personel, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun katılımıyla 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

Ayrıca, 113 noktada 971 personel tarafından 18.00 ila 21.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasında 6 bin 847 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Kontrol edilen 1660 araçtan 85’ine toplam 280 bin 647 lira ceza uygulandı, 9 araç trafikten men edildi.

Aramalarda 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetlenen 82 umuma açık yerde ve 23 metruk yapıda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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istanbul emniyet müdürlüğü

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