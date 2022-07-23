Türkiye Halter Federasyonu, Anadolu'da genç yetenekleri keşfedecek

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, branşlarını Anadolu'da yaygınlaştırıp, genç yetenekleri keşfetmek amacıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası için Van'da bulunan Ünlü, AA muhabirine, bu sporu bölge illerinde yaygın hale getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölge illerine geldiklerinde valilerle, belediye başkanlarıyla ve bu işe gönül verenlerle görüşüp, iş birliği yaptıklarını aktaran Ünlü, tespit ettikleri eksikleri tamamlayıp, yeni projeler geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Türk halterini yaygınlaştırmayı ve genç yetenekleri keşfetmeyi hedeflediklerini ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Halter faaliyeti olmayan illerde de branşımızı ön plana çıkarıp, gençlerimizi bu sporla tanıştırıp, onları en iyi şekilde eğitip, milli takımda yer almalarını sağlayacağız. İlerleyen dönemde bütün illerimizde halter faaliyetini artırıp, milli takım kampları düzenleyeceğiz. Hem spor yapan çocuklarımızın Türkiye'nin değişik illerini tanıması hem de o illerdeki insanlarımızın, gençlerimizin milli takımdaki sporcularımızı yakından tanıması önemli. Özellikle halteri bilmeleri, yakından takip etmeleri açısından bu tür faaliyetleri gerçekleştirmek için yoğun çalışma içindeyiz."

- "10 faaliyetimizden 4'ünü Güneydoğu illerimizde yapacağız"

En büyük hedeflerinden bir tanesinin bölge illerinde halteri yaygın hale getirmek olduğunu vurgulayan Ünlü, "Bunun için yönetimimizle gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Hepimiz işimizi severek yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız katkı sağlıyor. 2023 yılında da Türkiye'deki 10 faaliyetimizden en az 4'ünü Güneydoğu illerimizde yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Daha önce Ağrı'da Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini, Mardin'de antrenörlük kursu açtıklarını ve Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdiklerini aktaran Ünlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi de Van'dayız. İlerleyen süreçte gençler ve 23 yaş altı milli takım hazırlık kampı başlatacağız. Mardin'de büyükler kampı yapacağız. Biz birçok ciddi hazırlığımızı Doğu ve Güneydoğu illerimizde yapmanın planları içindeyiz. Bölgede gerçekten çok başarılı sporcular çıkıyor. Van'dan, Ağrı'dan, Erzurum'dan dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız çıktı. Bunun doğusu batısı yok. Türkiye'nin her bir köşesi hepimize ait. Biz güzel işler yapacaksak, hep birlikte, el birliğiyle yapacağız. Gönül gönüle vereceğiz ve çok güzel şeyler başaracağız."

