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Türkiye hamsi ihracatından 2,5 ayda 3,3 milyon dolar kazandı

24.11.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den 1 Eylül-20 Kasım 2021 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'ye yakın artışla 690 ton hamsi ihraç edildi - Fransa, Almanya ve Belçika en fazla hamsi satılan ülkeler oldu

TUĞBA YARDIMCI - Türkiye'den, 1 Eylül-20 Kasım 2021 döneminde 19 ülkeye 3 milyon 338 bin dolarlık hamsi ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021-2022 av sezonunun başlangıcından itibaren 690 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 3 milyon 338 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye bu dönemde 19 ülkeye hamsi satarken Fransa, Almanya ve Belçika ilk 3 sırada yer aldı.

Fransa'ya 960 bin 721 dolar karşılığında 157,5 ton hamsi ihraç edildi. Fransa'ya ihracat miktarda yüzde 11, değerde ise yüzde 21 arttı.

Fransa'yı 719 bin 752 dolarla Almanya, 674 bin 182 dolarla Belçika takip etti.

Öte yandan, geçen yılın 1 Eylül-20 Kasım döneminden farklı olarak İspanya, İngiltere, Portekiz, Lübnan, Katar ve Irak'a da hamsi satıldı.

- "İhracatın bu sezon çok daha iyi bir noktaya ulaşacağından ümitliyiz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, 1 Eylül 2021'de başlayan 2021-2022 avlanma sezonunun başlangıcından 20 Kasım'a kadar Türkiye'den gerçekleşen hamsi ihracatında miktarda yüzde 47, değerde yüzde 46 artış yaşandığını belirtti.

Gürdoğan, geçen sezonun aynı döneminde 13 ülkeye 468,4 ton hamsi ihraç edildiğini, karşılığında 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir sağlandığını hatırlattı.

Bu sezon, biraz da palamudun çok az olmasına bağladıkları hamsi avının çok iyi başladığını vurgulayan Gürdoğan, "Ürün bolluğuna bağlı olarak bu sezon ihracatın yüzde 50'ye yakın artış göstermesi sevindirici. Önümüzdeki aylarda havaların mevsim şartlarına uygun soğumasıyla hamsi de bollaşacaktır. İhracatın bu sezon çok daha iyi bir noktaya ulaşacağından ümitliyiz." dedi.

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