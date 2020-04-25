Türkiye helal turizimde öncü olabilir

BEKİR BEKTAŞ - Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, Türkiye'nin tesis altyapısı ve kapasitesiyle helal turizm pazarı için en uygun ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu anlamda Türkiye'nin konumu çok sağlam." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "helal turizm" kavramının yeni konuşulan bir konu olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatının bunu, "Müslüman dostu turizm" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Helal turizmin gelişmesi için çabaladıklarını dile getiren Turhan, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu grupla, detaylı çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Çalışmanın sonuçlarını Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettiklerini belirten Turhan, "Bir konaklama işletmesine 'Müslüman dostu otel' demek için temel şartları ortaya koyduk ve dört seviye belirledik. Temel şartlar için neler yapmalı, orta seviye için neler eklenebilir gibi bir kriter çalışması yaptık." dedi.

- Türkiye, tesis altyapısı ve kapasitesiyle öne çıkıyor

Turhan, yaptıkları çalışmada, en temel seviyede "işletmenin tamamen alkolsüz olması, bir mescidi olmasa dahi en azından müşterinin talebi halinde kıbleyi gösterip seccade ve Kur'an-ı Kerim verebilmesi" gerektiğinin ortaya çıktığını, yiyecek ikramlarında da belirli bir oranda sertifikalandırılmış helal gıda sunmasının önemli olduğunu bildirdi.