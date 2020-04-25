YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye helal turizimde öncü olabilir

Türkiye helal turizimde öncü olabilir

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Turhan: - "Türkiye, tesis altyapısı ve kapasitesiyle helal turizm pazarı için en uygun ülkelerden biri. Bu anlamda Türkiye'nin konumu çok sağlam" - "Bir konaklama işletmesine 'Müslüman dostu otel' demek için temel şartları ortaya koyduk ve dört seviye belirledik. Temel şartlar için neler yapmalı, orta seviye için neler eklenebilir gibi bir kriter çalışması yaptık"

BEKİR BEKTAŞ - Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, Türkiye'nin tesis altyapısı ve kapasitesiyle helal turizm pazarı için en uygun ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu anlamda Türkiye'nin konumu çok sağlam." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "helal turizm" kavramının yeni konuşulan bir konu olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatının bunu, "Müslüman dostu turizm" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Helal turizmin gelişmesi için çabaladıklarını dile getiren Turhan, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu grupla, detaylı çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Çalışmanın sonuçlarını Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettiklerini belirten Turhan, "Bir konaklama işletmesine 'Müslüman dostu otel' demek için temel şartları ortaya koyduk ve dört seviye belirledik. Temel şartlar için neler yapmalı, orta seviye için neler eklenebilir gibi bir kriter çalışması yaptık." dedi.

- Türkiye, tesis altyapısı ve kapasitesiyle öne çıkıyor

Turhan, yaptıkları çalışmada, en temel seviyede "işletmenin tamamen alkolsüz olması, bir mescidi olmasa dahi en azından müşterinin talebi halinde kıbleyi gösterip seccade ve Kur'an-ı Kerim verebilmesi" gerektiğinin ortaya çıktığını, yiyecek ikramlarında da belirli bir oranda sertifikalandırılmış helal gıda sunmasının önemli olduğunu bildirdi.

"Türkiye, tesis altyapısı ve kapasitesiyle helal turizm pazarı için en uygun ülkelerden biri. Bu anlamda konumu çok sağlam." diyen Turhan, şunları kaydetti:

"Turizmin geneline 'helal turizm' diyoruz ancak otele 'helal otel' değil, 'Müslüman dostu otel' kavramını kullanıyoruz. Ancak Müslüman dostu konaklama tesislerinin alt seviye, üst seviye şeklinde altyapılarına göre aşamaları olabilir. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü helal turizmle ilgili bir standart yayınladı. Helal turizm pazarıyla ilgili sertifikasyon yapan birkaç kuruluştan otellerimiz belgelendirme yapabilir ama bizim talebimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bunu yönetmelikle tanımlaması. Bakanlık tanımlamasından sonra oteller kaliteli hizmet belgesi gibi yine sertifikalarını ilgili kuruluşlardan alabilir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
helal turizm otelcilik sertifikasyon Turist Turizm

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalyasporlu futbolcu Podolski futbolu özledi

Antalyasporlu futbolcu Podolski futbolu özledi

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.