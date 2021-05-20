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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, sezonun şampiyonlarını tebrik etti:

20.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pandeminin tüm zorluklarına rağmen kulüplerimiz, sporcularımız, hakemlerimiz, görevliler büyük fedakarlık göstererek sezonu tamamladık" - "Erkekler Süper Lig şampiyonu Spor Toto'yu, Kadınlar Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'u, Erkekler 1. Lig şampiyonu Eskişehir Ormanspor'u ve Kadınlar 1. Lig şampiyonu EGO Spor'u tebrik ediyorum"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen sezon ligi tamamlayamadıklarını, bu sezon gerekli önlemler ile başarılı bir maratonun ardından şampiyon takımların ortaya çıktığını belirtti.

Başkan Eyuboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de erkeklerde Spor Toto'nun, kadınlarda ise Kastamonu Belediyespor'un şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Pandemi şartlarının zorluklarına rağmen ligleri tamamladık." dedi.

Zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Eyuboğlu, "Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgın koşulları altında hentbol müsabakalarımızı tamamlamayı başardık. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon ligi tamamlayamamıştık. 2020-2021 sezonunda gerekli önlemleri alarak başladığımız sezonda kulüplerimiz seyircisiz oynamak zorunda kaldı. Pandeminin tüm zorluklarına rağmen kulüplerimiz, sporcularımız, hakemlerimiz, görevliler büyük fedakarlık göstererek sezonu tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Eyuboğlu, "Erkekler Süper Lig şampiyonu Spor Toto'yu, Kadınlar Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor'u, Erkekler 1. Lig şampiyonu Eskişehir Ormanspor'u ve Kadınlar 1. Lig şampiyonu EGO Spor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Beşiktaş Aygaz'ın 11 sezonluk serisine Spor Toto son verdi"

Başkent ekibi Spor Toto'nun bu sezonki şampiyonluğunun önemine işaret eden Eyuboğlu, şöyle devam etti:

"Erkekler Süper Lig'de 11 sezon üst üste şampiyon olan Beşiktaş Aygaz'ın serisine Spor Toto son verdi. Oynadığı 22 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan başkent ekibi, topladığı 40 puanla ikinci sıradaki Beşiktaş Aygaz'ın 2 puan önünde şampiyon oldu. Tamamen yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla şampiyonluk yaşayan Spor Toto, eski adıyla Maliye Milli Piyango olarak 2005-2006 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Kadınlar Süper Lig'de averajla ipi göğüsleyen Kastamonu Belediyespor, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarının ardından tarihindeki 3. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Ligde 22 maçta 40 puan toplayan Kastamonu ekibi, aynı puandaki Yalıkavakspor'un önünde ikili averajla şampiyon oldu."

Kastamonu Belediyespor'un sezona dünyaca ünlü Danimarkalı başantrenör Helle Thomsen ile başladığını da hatırlatan Eyuboğlu, Avrupa kupalarında gruplarda elenince tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayıran Kastamonu temsilcisinin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Başkan Eyuboğlu, hentbolda heyecanın Türkiye Kupası yarı final maçları ile devam ettiğini, 2. Lig'deki play-off maçları ile sezonun tamamlanacağını belirtti.

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