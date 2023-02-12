'Türkiye için dua et!' Burak Yılmaz saygı duruşunda ağladı, Oğuzhan Özyakup attığı golden sonra depremzedelere destek verdi...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. Spor camiasından kulüpler ve binlerce sporcu da yaşanan felaket sonrasında birlik olmuştu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardımlar, afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor.

TÜRK FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKTI

Futbolun devam ettiği Hollanda'da Eredivisie Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın formasını terleten Türk futbolcular Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan, Emmen'e karşı sahaya çıktı.

BURAK YILMAZ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Müsabaka öncesinde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Sittard kaptanı Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamazken, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan da duygusal anlar yaşadı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: 'TÜRKİYE İÇİN DUA ET'

Müsabakanın 76. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Milli futbolcu, attığı golün ardından 'Pray for Turkey' (Türkiye için dua et) yazılı tişörtü kameralara ve stadyuma gösterdi.

Oğuzhan Özyakup'un bu hareketi, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

