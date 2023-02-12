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'Türkiye için dua et!' Burak Yılmaz saygı duruşunda ağladı, Oğuzhan Özyakup attığı golden sonra depremzedelere destek verdi...

12.02.2023 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Türkiye yasa boğulmuştu. Yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, spor camiası kurtarılan vatandaşlarımız için birlik oldu. Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan, Emmen'e karşı oynanan maçta sahaya çıktı. Milli futbolcular, müsabakada duygusal anlar yaşadı.

'Türkiye için dua et!' Burak Yılmaz saygı duruşunda ağladı, Oğuzhan Özyakup attığı golden sonra depremzedelere destek verdi...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. Spor camiasından kulüpler ve binlerce sporcu da yaşanan felaket sonrasında birlik olmuştu. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından yardımlar, afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor.

TÜRK FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKTI

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Futbolun devam ettiği Hollanda'da Eredivisie Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın formasını terleten Türk futbolcular Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan, Emmen'e karşı sahaya çıktı.

BURAK YILMAZ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Müsabaka öncesinde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Sittard kaptanı Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamazken, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan da duygusal anlar yaşadı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP: 'TÜRKİYE İÇİN DUA ET'

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Müsabakanın 76. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Milli futbolcu, attığı golün ardından 'Pray for Turkey' (Türkiye için dua et) yazılı tişörtü kameralara ve stadyuma gösterdi.

Oğuzhan Özyakup'un bu hareketi, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasındaki yerini aldı.

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